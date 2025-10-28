Новини
Локомотив Пловдив с впечатляващ обрат над Дунав Русе в Купата на България

28 Октомври, 2025 21:33 499 1

"Смърфовете" спечелиха след продължения

Локомотив Пловдив с впечатляващ обрат над Дунав Русе в Купата на България - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В драматичен сблъсък на градския стадион в Русе, Локомотив Пловдив демонстрира изключителна воля и характер, за да се класира за осминафиналите на Купата на България. След като изоставаха с 0:1 срещу Дунав, "смърфовете" успяха да обърнат развоя на мача и да триумфират с крайния резултат 2:1 след продължения.

Домакините от Дунав поведоха в 89-ата минута чрез точен удар на Радослав Апостолов, който изглеждаше, че ще донесе победата на русенския тим. Но в последните секунди на редовното време Локомотив показа своя характер – вратарят на пловдивчани се включи в атака при корнер и с глава насочи топката, която първоначално бе избита, но попадна на крака на румънския нападател Каталин Иту. Той не сгреши и изравни за 1:1, изпращайки двубоя в допълнителни 30 минути.

В 104-ата минута гостите останаха с човек по-малко, след като Лукас Риян получи втори жълт картон, но това не сломи духа на "смърфовете". Само 11 минути по-късно Хуан Переа вкара решаващия гол, който класира Локомотив Пловдив напред в турнира.


  • 1 Зрител

    3 1 Отговор
    Победата беше за Дунав но свиркаджията не беше съгласен и обърна мача . Браво на всички състезатели , треньори и ръководители на Дунав показаха че Русе заслужава да има футбол

    21:50 28.10.2025

