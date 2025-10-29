Новини
Купата на България продължава с нови осем мача днес

29 Октомври, 2025 09:47

Левски и ЦСКА започват участието си в турнира

Купата на България продължава с нови осем мача днес - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Купа България - 1/16 финали:

29 октомври - сряда, 12:00
Миньор Перник - Черно море Варна - пряко по Диема спорт 2

29 октомври - сряда, 13:30
Марек Дупница - Монтана
Спартак Пловдив - Славия
Спортист Своге - Септември София
Севлиево - ЦСКА - пряко по Диема спорт
Витоша Бистрица - Берое Стара Загора
Загорец Нова Загора - Ботев Враца

29 октомври - сряда, 16:30
Хебър Пазарджик - Левски - пряко по Диема спорт

30 октомври - четвъртък, 13:30
Черноморец Бургас - Лудогорец - пряко по Диема спорт

30 октомври - четвъртък, 16:30
Янтра Габрово - ЦСКА 1948 - пряко по Диема спорт

Изиграни срещи:

Спартак Плевен - Ботев Пловдив 0:4
Бдин Видин - Добруджа Добрич 2:7
Рилски спортист - Локомотив София 2:3
ФК Ямбол - Спартак Варна 1:3
Фратрия - Арда Кърджали 1:2
Дунав Русе - Локомотив Пловдив 1:1 / 1:2 след продължения

- отборите с удебелен шрифт се класират за 1/8 финалите на турнира.

 

 


  • 1 Коментатор

    1 0 Отговор
    На кой му пука?!
    Боко и шишо закриват държавата ни, футбола изобщо не е на дневен ред!

    10:26 29.10.2025

