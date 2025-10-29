От ЦСКА официално обявиха раздялата с Радослав Златков

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор.

"ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства", се казва в изявление на "червения" клуб.