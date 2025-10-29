Новини
От ЦСКА официално обявиха раздялата с Радослав Златков

29 Октомври, 2025 13:39 468 5

  • радослав златков-
  • оставка -
  • изпълнителен директор -
  • цска

Изпълнителният директор подаде оставка

От ЦСКА официално обявиха раздялата с Радослав Златков - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството. Двете страни се разделят по взаимно съгласие, съобщиха официално от клуба.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор.

"ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства", се казва в изявление на "червения" клуб.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Инж1

    4 2 Отговор
    Абе какви са тия анонимници и бездарници!?!?!?! В ЦСКА трябват успели хора с шампионски дух!!!!

    13:58 29.10.2025

  • 2 Сега

    2 2 Отговор
    ще върнат ли Саката, защото този неможач го изгони от ЦСКА?

    14:04 29.10.2025

  • 3 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Нещо сте се пообъркали момчета ,цска го няма ФАЛИРА преди 9 години,!

    14:18 29.10.2025

  • 4 ШЕФА

    2 1 Отговор
    Това е положителна новина,една некадърна пиявица по малко в ЦСКА.

    14:33 29.10.2025

  • 5 Тото

    0 1 Отговор
    Златков - бързо опротивяващ субект.
    Грозен и нахален тип Излъчващ негативна енергия.

    14:39 29.10.2025

