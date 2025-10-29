Новини
Спорт »
Бг футбол »
Септември София, Монтана и Ботев Враца продължават напред в турнира за Купата на България

29 Октомври, 2025 15:46 478 1

  • септември софия -
  • купата на българия-
  • спортист своге-
  • монтана -
  • марек дупница-
  • ботев враца-
  • загорец нова загора

Столичани стигнаха до успеха още през първата част

Септември София, Монтана и Ботев Враца продължават напред в турнира за Купата на България - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Септември София преодоля 1/16-финалите на Купата на България. Столичният тим демонстрира самочувствие и победи с 2:0 Спортист Своге.

Още в шестата минута Бертран Фурие откри резултата с прецизен удар, който изненада защитата на гостите и даде ранен аванс на домакините.

Малко преди края на първата част, в 42-ата минута, опитният Галин Иванов удвои преднината на Септември, след като се възползва от отлична комбинация и не остави шансове на вратаря на Своге.

В друг мач от турнира Монтана победи с категоричното 4:1 Марек в Дупница. Със същия резултат Ботев Враца взе гостуването си на Загорец Нова Загора.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питали отбора на Пеле

    1 0 Отговор
    Ако вашия отбор играят срещу националния на България какъв ще е резултата.
    1 на 0 за нас.
    Как само 1-0
    Ееее не забравяйте ,че ние сме на по 75-80г

    15:50 29.10.2025

