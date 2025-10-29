Септември София, Монтана и Ботев Враца продължават напред в турнира за Купата на България

Септември София преодоля 1/16-финалите на Купата на България. Столичният тим демонстрира самочувствие и победи с 2:0 Спортист Своге.
Още в шестата минута Бертран Фурие откри резултата с прецизен удар, който изненада защитата на гостите и даде ранен аванс на домакините.
Малко преди края на първата част, в 42-ата минута, опитният Галин Иванов удвои преднината на Септември, след като се възползва от отлична комбинация и не остави шансове на вратаря на Своге.
В друг мач от турнира Монтана победи с категоричното 4:1 Марек в Дупница. Със същия резултат Ботев Враца взе гостуването си на Загорец Нова Загора.
