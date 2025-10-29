Новини
Адриан Андреев с тежко поражение в Монастир

29 Октомври, 2025 17:52 369 1

Българинът загуби от поставения под №8 в схемата Алехандро Моро Каняс

Адриан Андреев с тежко поражение в Монастир - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа "Дейвис" Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българинът загуби от поставения под №8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) с 2:6, 1:6 за 68 минути игра.

Андреев допусна общо пет пробива в мача, в който съперникът му доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.


Българинът все пак заработи 4 точки за световната ранглиста, в която заема 813-о място в момента. Той се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бай Бай

    0 0 Отговор
    Ако информацията идва от дойче зеле значи нашенецът е победил!

    17:57 29.10.2025

Новини по спортове:
