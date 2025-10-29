Адриан Андреев с тежко поражение в Монастир

Националът на България за Купа "Дейвис" Адриан Андреев отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Монастир (Тунис) с награден фонд 60 хиляди долара.

Българинът загуби от поставения под №8 в схемата Алехандро Моро Каняс (Испания) с 2:6, 1:6 за 68 минути игра.

Андреев допусна общо пет пробива в мача, в който съперникът му доминираше изцяло и без проблеми затвори мача.



Българинът все пак заработи 4 точки за световната ранглиста, в която заема 813-о място в момента. Той се завърна на корта в началото на октомври след 6-месечно отсъствие заради лечение на контузия на дясното коляно.