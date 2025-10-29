Новини
Григор Димитров приключи сезона: Българската звезда се фокусира върху 2026г.

29 Октомври, 2025 22:09 649 7

  • григор димитров-
  • тенис-
  • сезон 2026-
  • мастърс париж-
  • отказване-
  • подготовка-
  • atp-
  • български спорт-
  • ново начало

Хасковлията не е записан в предстоящите турнири от сериите ATP 250

Григор Димитров приключи сезона: Българската звезда се фокусира върху 2026г. - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Григор Димитров сложи точка на настоящия си сезон, след като се отказа от участие във втория кръг на престижния Мастърс турнир в Париж. Решението му да не излезе на корта срещу руснака Даниил Медведев беляза неочакван, но премерен завършек на годината за хасковлията.

След дълга пауза и с ясното съзнание за важността на физическото си състояние, Димитров пристигна във френската столица с намерението да провери докъде се простират възможностите му. Вместо да рискува здравето си, той избра да се вслуша в сигналите на тялото и да избегне евентуални усложнения, които биха могли да попречат на бъдещата му подготовка.

В Париж Григор изигра само един мач на сингъл, в който демонстрира характер и воля, надделявайки над Мпечи Перикард след оспорвана битка. Във втория сет бившият номер 3 в света показа класата си, реализирайки три пробива и поемайки контрола върху срещата.

Участието му на двойки с френския ветеран Никола Маю също приключи рано, след отпадане от надпреварата.

Димитров, който в момента заема 38-о място в световната ранглиста, не е записан в предстоящите турнири от сериите ATP 250 в Метц и Атина, а също така пропуска и Финалите на ATP. Така той насочва цялата си енергия към подготовката за сезон 2026, с амбицията да се завърне на корта в оптимална форма и без травми.


Оценка от 0 гласа.
Оценка от 0 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 звездата

    5 3 Отговор
    вече е погълната от черна дупка.

    22:13 29.10.2025

  • 2 Мимчят

    6 3 Отговор
    Най добре е да насочи цялата си енергия към мацките,иначе към тениса е приключил..Няма за какво да се мъчи и излага...

    22:21 29.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Майстора

    1 0 Отговор
    Страх лозе пази.

    22:36 29.10.2025

  • 5 ПенЦионер

    2 1 Отговор
    По добре да се фокусира върху пенЦията, че само се излага.

    22:43 29.10.2025

  • 6 Гошо

    2 2 Отговор
    Да насочи ,,ракетата" към цъфката на някоя милфка

    Коментиран от #7

    22:44 29.10.2025

  • 7 ПенЦионер

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    Ма той умрял ма. За ракетата става въпрос.

    22:47 29.10.2025

