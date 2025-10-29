Григор Димитров приключи сезона: Българската звезда се фокусира върху 2026г.

Григор Димитров сложи точка на настоящия си сезон, след като се отказа от участие във втория кръг на престижния Мастърс турнир в Париж. Решението му да не излезе на корта срещу руснака Даниил Медведев беляза неочакван, но премерен завършек на годината за хасковлията.
След дълга пауза и с ясното съзнание за важността на физическото си състояние, Димитров пристигна във френската столица с намерението да провери докъде се простират възможностите му. Вместо да рискува здравето си, той избра да се вслуша в сигналите на тялото и да избегне евентуални усложнения, които биха могли да попречат на бъдещата му подготовка.
В Париж Григор изигра само един мач на сингъл, в който демонстрира характер и воля, надделявайки над Мпечи Перикард след оспорвана битка. Във втория сет бившият номер 3 в света показа класата си, реализирайки три пробива и поемайки контрола върху срещата.
Участието му на двойки с френския ветеран Никола Маю също приключи рано, след отпадане от надпреварата.
Димитров, който в момента заема 38-о място в световната ранглиста, не е записан в предстоящите турнири от сериите ATP 250 в Метц и Атина, а също така пропуска и Финалите на ATP. Така той насочва цялата си енергия към подготовката за сезон 2026, с амбицията да се завърне на корта в оптимална форма и без травми.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 звездата
22:13 29.10.2025
2 Мимчят
22:21 29.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Майстора
22:36 29.10.2025
5 ПенЦионер
22:43 29.10.2025
6 Гошо
Коментиран от #7
22:44 29.10.2025
7 ПенЦионер
До коментар #6 от "Гошо":Ма той умрял ма. За ракетата става въпрос.
22:47 29.10.2025