Резултати от Купата на България

Купа България - 1/16 финали:
Спартак Плевен - Ботев Пловдив 0:4
Бдин Видин - Добруджа Добрич 2:7
Рилски спортист - Локомотив София 2:3
ФК Ямбол - Спартак Варна 1:3
Фратрия - Арда Кърджали 1:2
Дунав Русе - Локомотив Пловдив 1:1 / 1:2 след продължения
Миньор Перник - Черно море Варна 0:3
Марек Дупница - Монтана 1:4
Спартак Пловдив - Славия 1:2
Спортист Своге - Септември София 0:2
Севлиево - ЦСКА 1:2
Витоша Бистрица - Берое 0:0 / 4:3 след дузпи
Загорец Нова Загора - Ботев Враца 1:4
Хебър Пазарджик - Левски 0:3
30 октомври - четвъртък, 13:30
Черноморец Бургас - Лудогорец - пряко по Диема спорт
30 октомври - четвъртък, 16:30
Янтра Габрово - ЦСКА 1948 - пряко по Диема спорт
- отборите с удебелен шрифт се класират за 1/8 финалите на турнира.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА