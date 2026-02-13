Филип Гунев за случая „Петрохан“: Милиарди са будисти и вярват в прераждането, това не са мотиви за убийство

Случаят „Петрохан“ остава в центъра на общественото внимание. Неяснотите около трагичния случай остават дни след събитията, а мълчанието по ключови въпроси от страна на институциите продължава да поражда съмнения. Темата коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

Повод за нова вълна от въпроси стана интервю, публикувано от Мария Черешева и разследващия сайт „Бърд“, в което бивш ученик на Калушев твърди, че още през 2022 г. е давал сигнали и е бил в разговори с ГДБОП. Според Гунев именно липсата на яснота около тези сигнали задълбочава общественото недоверие.

„Мълчанието покрай това какви точно сигнали са получени и от ГДБОП, и от ДАНС, според мен е част от грешката, която се допуска в момента, която оставя възможност на тези конспирации и съмнение върху това какво са правили службите в предходните години и дали са могли по някакъв начин да предотвратят това, което се случи“, заяви той.

По думите му министърът е можел в рамките на няколко дни да изиска пълна справка за всички постъпвали сигнали. „Вместо да изиска в рамките на 3 дни да му съберат всички сигнали, той не може да ги проведе. Това, което е направил, е казал инспекторатът да провери не само дали са подавани сигнали, но и как са отработени, което е ясно, че отнема много време“, коментира Гунев. Според него обществото е трябвало бързо да получи ясен отговор: „За да имаме ние като общество ясен отговор, трябваше тази проверка в рамките на 3-4 дни да е ясно в цялата страна къде какви сигнали са получавани.“

Бившият зам.-министър допуска, че първоначалното мълчание е било с политически мотиви. „Мълчанието в началото беше изцяло, според мен, само с политическа насока – да остави възможност някои от версиите да бъдат разиграни в публичното пространство и фокусът да се измести от разследването“, заяви той.

Гунев подчерта, че ролята на ДАНС не се изчерпва с отработването на сигнали. „Ролята на ДАНС по принцип в държавата – ако имаме религиозни организации, които правят някакви радикални неща, това е предимно тяхна отговорност. От тях трябва да се очаква да следят такъв тип организации“, посочи той. Въпросът дали е имало внедрени служители според него едва ли ще получи публичен отговор.

По отношение на версията за самоубийство, съпроводено с убийства, Гунев беше категоричен, че без установени мотиви не може да има окончателен извод. „Те могат да кажат, че е самоубийство с убийство, но трябва да изключат всички други версии. Ако нямат мотив, всичко може да е нагласено“, каза той. И допълни: „Мотивът, за да го разплетат, няма как да стане за пет дни. Това ще отнеме седмици.“

Той отхвърли внушенията, че религиозни вярвания сами по себе си могат да бъдат мотив. „Милиони хора медитират, милиарди са будисти и вярват в прераждане. Нито едно от тези неща само по себе си не е мотив“, подчерта Гунев.

Бившият зам.-министър коментира и появилите се политически крайни версии. „Версията, че някак си службите са оркестрирали убийства със самоубийство, което вчера ПП-ДБ заявиха, това за мен е съвсем крайно. Не по-малко от другата версия, която пък опонентите им казват. Двете отидоха в някакви политически крайности“, заяви той.

Според него е възможно службите да са наблюдавали общността. „Ако ДАНС са наблюдавали тази общност под някаква форма, това би било добре“, посочи Гунев и добави, че именно тук може да се крие причината за част от мълчанието.

Темата за издаването на разрешителни за оръжие също беше засегната. „Проблемът не е толкова в МВР, колкото във формалния подход за издаване на свидетелствата за психологическа пригодност“, коментира той. По думите му процедурите често са формални и кратки, а ежегодните психопрегледи биха натоварили системата, но биха били по-надеждни.