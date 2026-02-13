Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Филип Гунев за случая „Петрохан“: Милиарди са будисти и вярват в прераждането, това не са мотиви за убийство

13 Февруари, 2026 10:30 916 19

Мълчанието в началото беше изцяло, според мен, само с политическа насока – да остави възможност някои от версиите да бъдат разиграни в публичното пространство, каза бившият зам.-министър

Филип Гунев за случая „Петрохан“: Милиарди са будисти и вярват в прераждането, това не са мотиви за убийство - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Случаят „Петрохан“ остава в центъра на общественото внимание. Неяснотите около трагичния случай остават дни след събитията, а мълчанието по ключови въпроси от страна на институциите продължава да поражда съмнения. Темата коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев.

Повод за нова вълна от въпроси стана интервю, публикувано от Мария Черешева и разследващия сайт „Бърд“, в което бивш ученик на Калушев твърди, че още през 2022 г. е давал сигнали и е бил в разговори с ГДБОП. Според Гунев именно липсата на яснота около тези сигнали задълбочава общественото недоверие.

„Мълчанието покрай това какви точно сигнали са получени и от ГДБОП, и от ДАНС, според мен е част от грешката, която се допуска в момента, която оставя възможност на тези конспирации и съмнение върху това какво са правили службите в предходните години и дали са могли по някакъв начин да предотвратят това, което се случи“, заяви той.

По думите му министърът е можел в рамките на няколко дни да изиска пълна справка за всички постъпвали сигнали. „Вместо да изиска в рамките на 3 дни да му съберат всички сигнали, той не може да ги проведе. Това, което е направил, е казал инспекторатът да провери не само дали са подавани сигнали, но и как са отработени, което е ясно, че отнема много време“, коментира Гунев. Според него обществото е трябвало бързо да получи ясен отговор: „За да имаме ние като общество ясен отговор, трябваше тази проверка в рамките на 3-4 дни да е ясно в цялата страна къде какви сигнали са получавани.“

Бившият зам.-министър допуска, че първоначалното мълчание е било с политически мотиви. „Мълчанието в началото беше изцяло, според мен, само с политическа насока – да остави възможност някои от версиите да бъдат разиграни в публичното пространство и фокусът да се измести от разследването“, заяви той.

Гунев подчерта, че ролята на ДАНС не се изчерпва с отработването на сигнали. „Ролята на ДАНС по принцип в държавата – ако имаме религиозни организации, които правят някакви радикални неща, това е предимно тяхна отговорност. От тях трябва да се очаква да следят такъв тип организации“, посочи той. Въпросът дали е имало внедрени служители според него едва ли ще получи публичен отговор.

По отношение на версията за самоубийство, съпроводено с убийства, Гунев беше категоричен, че без установени мотиви не може да има окончателен извод. „Те могат да кажат, че е самоубийство с убийство, но трябва да изключат всички други версии. Ако нямат мотив, всичко може да е нагласено“, каза той. И допълни: „Мотивът, за да го разплетат, няма как да стане за пет дни. Това ще отнеме седмици.“

Той отхвърли внушенията, че религиозни вярвания сами по себе си могат да бъдат мотив. „Милиони хора медитират, милиарди са будисти и вярват в прераждане. Нито едно от тези неща само по себе си не е мотив“, подчерта Гунев.

Бившият зам.-министър коментира и появилите се политически крайни версии. „Версията, че някак си службите са оркестрирали убийства със самоубийство, което вчера ПП-ДБ заявиха, това за мен е съвсем крайно. Не по-малко от другата версия, която пък опонентите им казват. Двете отидоха в някакви политически крайности“, заяви той.

Според него е възможно службите да са наблюдавали общността. „Ако ДАНС са наблюдавали тази общност под някаква форма, това би било добре“, посочи Гунев и добави, че именно тук може да се крие причината за част от мълчанието.

Темата за издаването на разрешителни за оръжие също беше засегната. „Проблемът не е толкова в МВР, колкото във формалния подход за издаване на свидетелствата за психологическа пригодност“, коментира той. По думите му процедурите често са формални и кратки, а ежегодните психопрегледи биха натоварили системата, но биха били по-надеждни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    5 0 Отговор
    За будистите живота е свещен.Вярват че ако се самоубият ще се преродят в червеи

    10:34 13.02.2026

  • 2 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ама има будисти, има и "будисти". Много ненормалници се самонаричат по някакъв начин, който да оправдава странностите им и хората им се връзват. Кажи една, две притчи от библията и хората веднага ще те наричат дълбоко вярващ, нищо че си антихрист.

    10:35 13.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Морски

    5 1 Отговор
    Всички преповтарят варианти на това, което четохме от "Пич" още в началото. И точно както той каза ни засипват с небивалици, за да разводнят истината.

    Коментиран от #18

    10:36 13.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    0 3 Отговор
    Лъжели са децата че в минал живот са им били жени.

    10:36 13.02.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    ЗЛАТКО БАРЕТАТА, БОЙКО ОТ СИК, МЛАДЕН МИХАЛЕВ МАДЖО, ПАШАТА, БРАТЯ МАРГИНИ .. НЯМАТ ФИРМИ
    :))
    ЧОВЕК БИ КАЗАЛ ЧЕ НЕ СА ПРЕСТЪПНИЦИ:)

    10:36 13.02.2026

  • 7 Дориана

    4 1 Отговор
    Още в самото начало на разследването , което започна бавно и неуверено се разбра, че се прикрива нещо, което е притеснило управляващите. Много удобно още в първия ден , дори без аутопсии започнаха да атакуват убитите по всички направления от педофили до секта. Истината се прикрива по всички възможни начини - от подбрани кадри , до подбрани свидетелски показания и изказвания на удобни хора. Така ,че "Има нещо гнило в Дания".

    Коментиран от #8

    10:38 13.02.2026

  • 8 хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    И каква според теб е истината?

    Коментиран от #9

    10:47 13.02.2026

  • 9 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "хмм":

    Истината е някъде по средата.

    10:50 13.02.2026

  • 10 Хмм

    1 4 Отговор
    оказва се, че не са будисти, Калушев си е измислил свое религиозно учение, с децата се надявал да завладее целия свят, но с любов към оръжията, парите, имотите не става, може би е искал да стане като "Бялото братство" и там има политици, и огромни дарения, но няма оръжие

    10:50 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 дядото

    2 0 Отговор
    към ком.11 и 12
    изборите идват,а цензурата придобива уродливи форми.

    11:02 13.02.2026

  • 14 Християнин

    2 0 Отговор
    На кой пречи религията, за да раследва истината???
    През диктатурата на комунизма 1944-1990, християнската култура пречеше на Комунистическата диктатура,
    тогава пак нападаха Религията , с какви ли не подигравки и унижения, попвете бяха вербувани от милицията
    и докладваха , за "не осъзнателността" на индивидите посещавали църквите през комунистическата диктатура!
    Тези които посещаваха църквите , минаретата , дори и синагогите, бяха "персона нон грата в обществото"!
    Будизма като религия е в пъти по демократична религия, спрямо ислям ,християнството и юдеизма!
    Да не забравяме , че и "комунизма" е ( един вид религия )състояние на душевна деформация с цел
    вяра в това, което харесваш и защитаваш! За едни утопия , но за други истина!!!
    Все още има стотици милиони комунисти по сввета , които убиват в името на" Комунистическата утопия"
    цели държави , Северна Корея, Китай, Русия Миянмар и Куба ,това е къде по- потресаващо от случилото се в Петрохан!!!! Но медиите са инструмент за власт и за това нещата се винаги се изопачават , по поръчка!
    За съжаление , това " явление" съществува и днес при нас , в полицията, в Прокуратурата и Съда!

    11:03 13.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 дядото

    2 0 Отговор
    цензурата ви ще стане основна причина много да гласуваме за р.радев

    11:08 13.02.2026

  • 17 кришна съзнание я забраниха

    0 0 Отговор
    имаше 3 самоубийства . един самоубиец пише писмо . сбогува се с близките . обяснява защо . това е . тези може и те да са писали писмо . смс е малко . но пратили . в смс няма термини за харе кришна, буда да е с нас или ще стана дърво . нищо подобно . но хората се грижат за другите хора от човещина . предотвратяват ако могат самоубийства и убийства . тук не са търсели бройката да е голяма . парите остават за жена му . а другите им намалят семействата . няколко гърла по малко за изхранване . при монасите има често ласки . на ватикана хващаха 2-3 пъти . дружат си . сега на колко години или дали ядат през постите не е важно .

    11:24 13.02.2026

  • 18 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Морски":

    Благодаря за оценката!

    11:31 13.02.2026

  • 19 куклус клан и сектата на мун

    0 0 Отговор
    живееха сплотено и смирено . хората им се радваха . после ги забраниха . има неща които хората сочат с пръст . този живеел с момчета . този бил Лама . Този бил психопат . това е . Не са го забранили . А е бил такъв странен и особен стар човек . явно някой сега е гузен . преследвали го , следели го, самоубил се . сега как така . не знаем . никой не знае . важна е последната му година от неговото житие . обикалял трънско . ходил на полигона да постреля . давал дрона на полисманите . помагал на момиче . сигорно погрешно . и не успешно . живеели в кал и тиня . и се самоубили . на 2 групи по 3 . подивели са .

    11:34 13.02.2026

