Лудогорец стартира в турнира за купата на България

Носителят на SESAME Купата на България по футбол Лудогорец започва кампанията си за защита на трофея с гостуване на Черноморец.

Срещата от 1/16-финалите ще започне в 13:30 часа и ще се излъчва по DIEMA SPORT и PLAY DIEMA XTRA.

Разградчани влизат в двубоя като категоричен фаворит, въпреки че през последните дни претърпяха сътресения. Тимът се раздели с треньора си Руи Мота, а отборът ще бъде воден от наставника на втория тим Тодор Живондов днес.

Преди броени дни „орлите“ участваха в един от най-драматичните мачове за сезона, губейки дербито на върха в елита от ЦСКА 1948 с 4:5. В тази среща те успяха да отбележат три попадения в заключителните минути и дори имаха реален шанс за изравняване.

В момента Лудогорец изостава на девет точки от лидера Левски, но е с мач по-малко. През миналия сезон шампионите триумфираха с отличието след победа на финала срещу ЦСКА.

От друга страна Черноморец има записани 3 победи, 4 равенства и 3 загуби в последните си 10 срещи. Този път настроението им ще е съвсем различно, излизайки срещу актуалния носител на трофея, както и шампиона на България.