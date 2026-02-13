Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов с послание към феновете на Ботев: „Всички сме отговорни, но няма да се предам!“

Илиян Филипов с послание към феновете на Ботев: „Всички сме отговорни, но няма да се предам!“

13 Февруари, 2026 09:54 369 1

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • фен група -
  • facebook-
  • локомотив пловдив-
  • купа българия

"Имам много критики. Към футболистите. Към треньорския щаб. Към ръководството. И към себе си", написа босът на "канарчетата"

Илиян Филипов с послание към феновете на Ботев: „Всички сме отговорни, но няма да се предам!“ - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Основният финансов двигател на Ботев Пловдив – Илиян Филипов, сподели откровено послание в популярна фен група във Facebook. В публикацията си той не скри разочарованието си, като призна, че се чувства дълбоко наранен и предаден след последните събития около „жълто-черните“.

Въпреки тежката загуба с 0:1 от градския съперник Локомотив Пловдив, бизнесменът категорично заяви, че няма намерение да се оттегля от мисията си да възроди „канарчетата“. Той припомни трудностите, с които се е сблъскал при поемането на клуба, и подчерта, че отговорността за неуспеха не пада само върху един човек – всички, от ръководството и треньорския щаб до самите футболисти, носят своя дял вина. „

Ето какво написа Филипов:

„Днес загубихме.

Загубихме, защото не разбрахме, че това беше мачът на сезона. В такива двубои не се играе просто футбол – играе се за чест, за клуб, за всички, които стоят зад емблемата.

Имам много критики. Към футболистите. Към треньорския щаб. Към ръководството. И към себе си.

Тази вечер се чувствам предаден. Защото се опитваме да правим всичко възможно, за да има стабилност, ред и перспектива в клуба. И когато вложиш всичко от себе си, а получиш шамар, боли.

Прочетох много от вашите коментари. Разбирам разочарованието. То е нормално. Но няма да приема внушенията, че целта ми е просто да напълня стадиона, а с такава игра няма да има хора.

Ботев не е мой клуб. Ботев е на всички нас. И стадионът не се пълни заради мен – пълни се заради любовта към жълто-черната идея.

И нека бъда ясен – аз не съм собственик и не притежавам нито една акция. Дойдох в най-тежкия момент, за да спася Ботев от фалит и да нормализирам финансовото състояние на клуба. Това беше и остава единствената ми цел.

В нито една минута няма да остана, ако разбера, че не съм желан от масата фенове. Ботев не е личен проект. Ботев е общност.

Лесно е да абдикираш, когато любимият ти клуб е в трудност. Лесно е да се отдръпнеш. Аз няма да го направя. Надявам се и много от вас да не го направят.

Преди седем месеца клубът беше на ръба на фалита. Това удобно се забравя. Изправихме се. Заедно. И ще продължим да се изправяме – пак заедно.

Да, всички носим вина. Аз. Ръководството. Треньорите. Играчите. Но отговорността не е бягство. Отговорността е действие“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой знае ли

    1 0 Отговор
    Какво стана с писмото до ФИФА, относно Око Флекса?

    10:01 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове