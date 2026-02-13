Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Италия с впечатляващ скок в медалното класиране, България сред най-добрите 20 на Олимпиадата!
  Тема: Зимни олимпийски игри

Италия с впечатляващ скок в медалното класиране, България сред най-добрите 20 на Олимпиадата!

13 Февруари, 2026 08:25 456 1

  • олимпийските игри -
  • милано-кортина-
  • златни медали-
  • сащ-
  • германия -
  • швеция-
  • норвегия-
  • българия-
  • медали-
  • олимпиада

Състезанията продължават с пълна сила

Италия с впечатляващ скок в медалното класиране, България сред най-добрите 20 на Олимпиадата! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианските спортисти демонстрираха истински спортен дух и завидна форма, като донесоха на страната си цели четири нови отличия – две златни, едно сребърно и един бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. С този забележителен успех домакините се изкачиха на второ място във временното класиране по златни медали, а по общ брой отличия оглавиха подреждането с внушителните 17 медала.

Норвегия продължава да води по брой златни отличия – седем на брой, но италианците дишат във врата им и са твърдо решени да се борят за върха до последния старт. САЩ, Германия и Швеция също не отстъпват и поддържат силно присъствие в челната петица.

България също има повод за гордост! Родните спортисти се нареждат на престижното 20-о място в генералното класиране, благодарение на бронзовите медали, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова. Техните успехи затвърждават позицията на страната ни сред най-добрите на зимната Олимпиада и вдъхват надежда за още отличия до края на игрите.

Актуално класиране по медали:

1. Норвегия – 7 златни, 2 сребърни, 5 бронзови (общо 14)

2. Италия – 6 златни, 3 сребърни, 8 бронзови (общо 17)

3. САЩ – 4 златни, 7 сребърни, 3 бронзови (общо 14)

4. Германия – 4 златни, 3 сребърни, 2 бронзови (общо 9)

5. Швеция – 4 златни, 3 сребърни, 1 бронзов (общо 8)

6. Швейцария – 4 златни, 1 сребърен, 2 бронзови (общо 7)

7. Австрия – 3 златни, 6 сребърни, 3 бронзови (общо 12)

8. Франция – 3 златни, 4 сребърни, 1 бронзов (общо 8)

9. Нидерландия – 3 златни, 3 сребърни (общо 6)

10. Япония – 2 златни, 2 сребърни, 6 бронзови (общо 10)

...

20. България – 0 златни, 0 сребърни, 2 бронзови (общо 2)


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В най-добрите 20 на 20-то място

    2 0 Отговор
    Сокоро в най-добрите 50 на 50-то място

    08:29 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове