Италия с впечатляващ скок в медалното класиране, България сред най-добрите 20 на Олимпиадата!

Италианските спортисти демонстрираха истински спортен дух и завидна форма, като донесоха на страната си цели четири нови отличия – две златни, едно сребърно и един бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина. С този забележителен успех домакините се изкачиха на второ място във временното класиране по златни медали, а по общ брой отличия оглавиха подреждането с внушителните 17 медала.

Норвегия продължава да води по брой златни отличия – седем на брой, но италианците дишат във врата им и са твърдо решени да се борят за върха до последния старт. САЩ, Германия и Швеция също не отстъпват и поддържат силно присъствие в челната петица.

България също има повод за гордост! Родните спортисти се нареждат на престижното 20-о място в генералното класиране, благодарение на бронзовите медали, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова. Техните успехи затвърждават позицията на страната ни сред най-добрите на зимната Олимпиада и вдъхват надежда за още отличия до края на игрите.

Актуално класиране по медали:

1. Норвегия – 7 златни, 2 сребърни, 5 бронзови (общо 14)

2. Италия – 6 златни, 3 сребърни, 8 бронзови (общо 17)

3. САЩ – 4 златни, 7 сребърни, 3 бронзови (общо 14)

4. Германия – 4 златни, 3 сребърни, 2 бронзови (общо 9)

5. Швеция – 4 златни, 3 сребърни, 1 бронзов (общо 8)

6. Швейцария – 4 златни, 1 сребърен, 2 бронзови (общо 7)

7. Австрия – 3 златни, 6 сребърни, 3 бронзови (общо 12)

8. Франция – 3 златни, 4 сребърни, 1 бронзов (общо 8)

9. Нидерландия – 3 златни, 3 сребърни (общо 6)

10. Япония – 2 златни, 2 сребърни, 6 бронзови (общо 10)

...

20. България – 0 златни, 0 сребърни, 2 бронзови (общо 2)