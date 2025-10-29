Новини
Ювентус прекъсна негативната си серия с победа над Удинезе

29 Октомври, 2025 21:47 428 0

Влахович и Йълдъз донесоха успеха на "Старата госпожа"

Ювентус прекъсна негативната си серия с победа над Удинезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След дълга суша без успех, Ювентус най-сетне се завърна на победния път, като надделя над Удинезе с 3:1 в двубой от деветия кръг на Серия "А", игран на стадион "Алианц" в Торино. Този триумф сложи край на разочароващата поредица от пет равенства и три последователни поражения, които тормозеха "бианконерите" от средата на септември насам.

Още в началните минути на срещата Душан Влахович даде тон на домакините, реализирайки дузпа в петата минута и вдъхвайки увереност на своите съотборници. Въпреки това Удинезе не се предаде и в самия край на първото полувреме Николо Дзаниоло възстанови равенството, след като се възползва от неразбирателство в защитата на Ювентус.

В 67-ата минута Федерико Гати се възползва от прецизно подаване от Андреа Камбиазо и върна предимството на "Старата госпожа" с хладнокръвен завършек. След това Кенан Йълдъз сложи точка на спора, реализирайки втора дузпа за Юве в шестата минута на добавеното време.

С този успех Ювентус се изкачи на шеста позиция във временното класиране, събирайки 15 точки, докато Удинезе заема деветото място с 12 пункта.


