Луис Енрике с критики към футболистите след равенството в Лига 1

30 Октомври, 2025 08:59 545 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енри направи критичен коментар за представянето на отбора си след равенството 1:1 при визитата на тима на Лориен от 10-ия кръг на френската Лига 1.

“Просто е – мисля, че изиграхме слаб мач. Играхме много зле през първото полувреме: не създадохме нито един шанс, противникът се защитаваше добре и ни беше трудно. През второто полувреме се подобрихме малко, но мисля, че можехме да играем още 90 минути и пак да не вкараме. Мисля, че ни липсваше яснота в действията ни. Не създадохме никакви шансове – трудно е да се печели като гост при тези условия”, каза Енрике.

Шампионите имаха късмет, че преките им конкуренти за първото място Марсилия и Лион също направиха грешни стъпки, което запази шампионите на лидерската позиция.

“Свикнали сме с нея, защото повечето отбори играят по този начин, но когато няма атаки един на един, няма пробиви в пространството и няма свежо мислене, това се превръща в проблем. Разбира се, има разочарование. Затова съм треньор: когато не получаваш това, което искаш, е трудно да го приемеш”. Каза още Енрике.


