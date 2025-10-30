Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звезда на Реал Мадрид се разкая и се върна при приятелката си

30 Октомври, 2025 14:59 515 2

  • реал мадрид-
  • винисиус жуниор-
  • футбол-
  • дей магаляес

В началото на октомври стана известно за раздялата на крилото на Реал Мадрид с инфлуенсърката Виржиния Фонсека

Звезда на Реал Мадрид се разкая и се върна при приятелката си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отново се събра с приятелката си. Въпреки че я разочарова, заменяйки я с друга, играчът призна, че е направил грешка.

В началото на октомври стана известно за раздялата на крилото на Реал Мадрид с инфлуенсърката Виржиния Фонсека. В социалните мрежи изтече кореспонденция на бразилеца с друга жена, модела Дей Магаляес.

Футболистът се извини: „Разочаровах невероятна жена. Искам да започна всичко отначало.“

Сега Винисиус публикува общи снимки с Виржиния Фонсека. В стаята, в която се е снимала двойката, има цветни листенца, балони и плюшени играчки.

„В ❤ В“, написа бразилецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Браво на Вини, "Мечо Пух" ,

    0 0 Отговор
    добра мадама е набарал.

    15:07 30.10.2025

  • 2 урко

    1 0 Отговор
    парите не миришат, казала ифлуенсърката и прибрала пак грозника

    15:26 30.10.2025

