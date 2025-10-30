Звезда на Реал Мадрид се разкая и се върна при приятелката си

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор отново се събра с приятелката си. Въпреки че я разочарова, заменяйки я с друга, играчът призна, че е направил грешка.

В началото на октомври стана известно за раздялата на крилото на Реал Мадрид с инфлуенсърката Виржиния Фонсека. В социалните мрежи изтече кореспонденция на бразилеца с друга жена, модела Дей Магаляес.

Футболистът се извини: „Разочаровах невероятна жена. Искам да започна всичко отначало.“

Сега Винисиус публикува общи снимки с Виржиния Фонсека. В стаята, в която се е снимала двойката, има цветни листенца, балони и плюшени играчки.

„В ❤ В“, написа бразилецът.