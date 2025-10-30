Привърженици на Берое искат да бият треньора на отбора

Малцината привърженици на Берое на стадиона в Бистрица поискаха оставката на треньора на тима Алехандро Сагерас след отпадането от турнира за Sesame Купа на България."Вън, нещастник", викаха феновете. Берое се посрами срещу аматьорския Витоша и изхвърча от надпреварата с 3:4 след изпълнение на дузпи.

Веднага след края на мача пък група запалянковци опита да нахлуе на терена и да потърси сметка от аржентинеца за трагичната форма на тима. По-късно и в социалните мрежи тръгнаха постове с призиви треньорът да се маха или да бъде уволнен незабавно, пише „Мач Телеграф“.

Берое се оказа първият елитен отбор, който отпадна от тазгодишното издание на турнира за Купата на България. В редовното време и продълженията двата съперника не успяха да си отбележат гол. При дузпите отборите си вкараха ударите до 3:3, след което пропуснаха по един – Станислав Петров за Витоша и Хуанка Пинеда за Берое. При следващото завъртане Антон Бакалов вкара за домакините, а Факундо Константини закопа своите с пропуск.