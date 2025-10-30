Новини
Спорт »
Бг футбол »
Привърженици на Берое искат да бият треньора на отбора

Привърженици на Берое искат да бият треньора на отбора

30 Октомври, 2025 21:30 475 4

  • алехандро сагерас-
  • берое-
  • фенове-
  • футбол-
  • купа на българия-
  • витоша бистрица

"Вън, нещастник", викаха феновете

Привърженици на Берое искат да бият треньора на отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Малцината привърженици на Берое на стадиона в Бистрица поискаха оставката на треньора на тима Алехандро Сагерас след отпадането от турнира за Sesame Купа на България."Вън, нещастник", викаха феновете. Берое се посрами срещу аматьорския Витоша и изхвърча от надпреварата с 3:4 след изпълнение на дузпи.

Веднага след края на мача пък група запалянковци опита да нахлуе на терена и да потърси сметка от аржентинеца за трагичната форма на тима. По-късно и в социалните мрежи тръгнаха постове с призиви треньорът да се маха или да бъде уволнен незабавно, пише „Мач Телеграф“.

Берое се оказа първият елитен отбор, който отпадна от тазгодишното издание на турнира за Купата на България. В редовното време и продълженията двата съперника не успяха да си отбележат гол. При дузпите отборите си вкараха ударите до 3:3, след което пропуснаха по един – Станислав Петров за Витоша и Хуанка Пинеда за Берое. При следващото завъртане Антон Бакалов вкара за домакините, а Факундо Константини закопа своите с пропуск.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    0 1 Отговор
    трябвало е да го набият тоя нещастник

    взема заплата , а накрая нищо , да връща парите и боя е бонус

    21:33 30.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Верно ли

    1 0 Отговор
    ...само да го бият ли...:)))

    21:41 30.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ