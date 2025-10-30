Новини
Спорт »
Световен футбол »
Пол Погба излиза срещу ПСЖ?

Пол Погба излиза срещу ПСЖ?

30 Октомври, 2025 17:59 517 0

  • пол погба-
  • футбол-
  • псж-
  • монако-
  • лига 1

Французинът подписа договор с клуба от Лига 1 през лятото

Пол Погба излиза срещу ПСЖ? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пол Погба може да попадне в групата за следващия мач на Монако. Завръщането на полузащитника след допинг скандала беше отложено поради мускулна травма, получена в началото на октомври.

Французинът подписа договор с клуба от Лига 1 през лятото. Той не е излизал на терена в официални мачове от лятото на 2023 година.

„Монегаските“ ще приемат Пари Сен Жермен в събота в мач от 11-ия кръг на френското първенство.

„Да, възможно е той да се завърне в отбора. Предстои още една тренировка със значително натоварване, и ако той се чувства добре, ще се придържаме към плана. Не би било изненада да го видим в групата за мача“, каза старши треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ