Пол Погба излиза срещу ПСЖ?

Пол Погба може да попадне в групата за следващия мач на Монако. Завръщането на полузащитника след допинг скандала беше отложено поради мускулна травма, получена в началото на октомври.

Французинът подписа договор с клуба от Лига 1 през лятото. Той не е излизал на терена в официални мачове от лятото на 2023 година.

„Монегаските“ ще приемат Пари Сен Жермен в събота в мач от 11-ия кръг на френското първенство.

„Да, възможно е той да се завърне в отбора. Предстои още една тренировка със значително натоварване, и ако той се чувства добре, ще се придържаме към плана. Не би било изненада да го видим в групата за мача“, каза старши треньорът на Монако Себастиан Поконьоли.