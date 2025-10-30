Новини
Арне Слот на дузпата след поредния провал на Ливърпул

30 Октомври, 2025 12:29

  • ливърпул-
  • кристъл палас-
  • карабао къп-
  • арне слот-
  • футбол

Нито един отбор не е претърпял повече загуби в този период

Арне Слот на дузпата след поредния провал на Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Късно снощи Ливърпул допусна загуба с 0:2 в домакинството си на Кристъл Палас и отпадна от Карабао къп. Това бе шесто поражение в последните седем мача на мърсисайдци, което постави тима сред един тези в най-лоша форма изобщо в топ пет първенствата в Европа.

Нито един отбор не е претърпял повече загуби в този период, а изненадващо след края на срещата Арне Слот рязко се придвижи нагоре в класацията на букмейкърите и се превърна в трети фаворит за уволнен мениджър.

Преди него са единствено Витор Перейра, който е начело на Уулвърхамптън, както и Нуно Еспирито Санто, който е начело на Уест Хам само от няколко седмици.

Нидерландският наставник на Ливърпул е поставен под голямо напрежение поради поредицата от слаби резултати, а тимът му е в четири последователни загуби и в Премиър лийг, където “червените” се свлякоха до седмото място в подреждането. Загубата от Кристъл Палас бе и първа на “Анфийлд” с повече от три гола, без да отбележат, от февруари 1934 година насам в турнир за купа.

Вестник “Сън” отбелязва, че за последно отборът от града на Бийтълс е загубил пет поредни мача срещу английски тимове през септември 1953. Тази ситуация е особено тежка за отбора след титлата през миналия сезон, големите харчове през лятото и отличното начало на настоящата кампания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    3 2 Отговор
    Средняка си е средняк! Нали обичат да се присмиват на Юнайтед! Всичко се връща.

    12:40 30.10.2025

  • 2 Сливналия

    1 0 Отговор
    3:0, не 2:0!

    13:16 30.10.2025

  • 3 МърсиСайд

    0 0 Отговор
    отдавна го предрекъх, ТенХаг номер 2. холандски надут пуяк, аре го хом ..............

    13:29 30.10.2025

  • 4 Тома

    0 0 Отговор
    Най големите ръбове са холандските треньори.Продаде играчи станали шампиони и готов отбор от Клоп и сега се вижда какъв некадърник е.

    13:54 30.10.2025

