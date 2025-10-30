Арне Слот на дузпата след поредния провал на Ливърпул

Късно снощи Ливърпул допусна загуба с 0:2 в домакинството си на Кристъл Палас и отпадна от Карабао къп. Това бе шесто поражение в последните седем мача на мърсисайдци, което постави тима сред един тези в най-лоша форма изобщо в топ пет първенствата в Европа.

Нито един отбор не е претърпял повече загуби в този период, а изненадващо след края на срещата Арне Слот рязко се придвижи нагоре в класацията на букмейкърите и се превърна в трети фаворит за уволнен мениджър.

Преди него са единствено Витор Перейра, който е начело на Уулвърхамптън, както и Нуно Еспирито Санто, който е начело на Уест Хам само от няколко седмици.

Нидерландският наставник на Ливърпул е поставен под голямо напрежение поради поредицата от слаби резултати, а тимът му е в четири последователни загуби и в Премиър лийг, където “червените” се свлякоха до седмото място в подреждането. Загубата от Кристъл Палас бе и първа на “Анфийлд” с повече от три гола, без да отбележат, от февруари 1934 година насам в турнир за купа.

Вестник “Сън” отбелязва, че за последно отборът от града на Бийтълс е загубил пет поредни мача срещу английски тимове през септември 1953. Тази ситуация е особено тежка за отбора след титлата през миналия сезон, големите харчове през лятото и отличното начало на настоящата кампания.