ЦСКА официално има нов изпълнителен директор

30 Октомври, 2025 11:30 554 1

  • вангел вангелов-
  • футбол-
  • цска

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес

ЦСКА официално има нов изпълнителен директор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА.

Ето какво пише в сайта на "червените":

"Вангел Вангелов е новият изпълнителен директор на ЦСКА. С неговото назначение ръководството на клуба предприема нова стъпка към възстановяването на лидерската роля на „армейския“ тим в българския футбол и успешното представяне на международната сцена.

Вангел Вангелов е доказан професионалист в областта на спорта и в частност – във футболния процес. Той е роден на 20 септември 1982 г. и притежава магистърска степен от Национална спортна академия „Васил Левски“. Кариерата му е тясно свързана със спорта – Вангелов е бивш национален състезател по борба, а впоследствие и член на УС на Българската федерация по борба.

Ръководния си опит във футбола натрупва като председател на УС на Ботев (Враца) в периода 2021-2025 г. Вангелов има и успешен собствен бизнес.

През последния месец Вангел Вангелов изигра решаваща роля за стабилизирането на оперативните процеси в ЦСКА в ролята си на консултант към ръководните структури на клуба. Убедени сме, че неговият опит, професионализъм и управленски подход ще помогнат на клуба да реализира дългосрочната си стратегия.

ЦСКА желае на Вангел Вангелов успехи и много поводи за удовлетворение начело на най-титулувания български клуб!"


Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Кзли

    1 5 Отговор
    Успех в баражите

    11:43 30.10.2025

