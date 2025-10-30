Кристиано Роналдо-джуниър прави дебют за Португалия

Кристиано Роналдо-младши прави днес (четвъртък) своя дебют за националния отбор на Португалия до 16 години. Това ще стане на турнира Купа на федерациите, който се провежда от 30 октомври до 4 ноември.

Първородният син на португалската звезда, подобно на баща си, играе за Ал-Насър, макар и в юношеските формации, и се стреми да достигне до първия отбор на клуба от Саудитска Арабия.

Кристиано Роналдо в момента е на 40 години, а договорът му изтича през юни 2027 г. Тогава Кристианиньо, както е известен тийнейджърът, ще бъде на 17 години – възраст, на която немалко играчи са дебютирали за големи клубове.

Предвид развитието на Кристиано Роналдо-младши, не би било изненадващо, ако не след дълго той се озове в една съблекалня и на един терен със своя баща. Това е предизвикателство между поколенията, което, макар и все още далечно, в никакъв случай не е невъзможно, отбелязва “Марка”.

Cristiano Ronaldo Jr. continues to follow in his five-time Ballon d'Or-winning father's footsteps with a call-up to the Portugal under-16 squad pic.twitter.com/OV2XxX8fXf — Reuters (@Reuters) October 28, 2025

„Бих искал да играя с него, но това не е нещо, което ми отнема съня. Ще видим. Тази възможност е повече в неговите ръце, отколкотo в моите. Годините започват да минават и някой ден ще трябва да се откажа“, е заявявал Кристиано на няколко пъти, говорейки за първородния си син.

Кристиано-джуниър е нападател, който обича да играе, тръгвайки от лявата зона на атаката.

Много пъти фамилиите на големи звезди са се оказвали тежест за кариерите на техните синове, но Кристиано Роналдo не се колебае да сравнява себе си със своя наследник.

„Той е много надъхан - точно като мен, когато бях малък. Не обича да губи. Ще стане като мен, сигурен съм на 100%. Обичам да го уча на някои неща, но той ще стане какъвто поиска. Винаги ще го подкрепям. Разбира се, бих се радвал да стане футболист, защото мисля, че има тази страст. Има добро тяло, бърз е, техничен и стреля добре. Няма да му оказвам натиск“, заяви нападателят на Ал-Насър в интервю за DAZN през 2018 г.