Разбра се какво се случва в ЦСКА след раздялата с Радослав Златков

30 Октомври, 2025 11:59 386 0

Другият изпълнителен директор ще бъде Вангел Вангелов, който до този момент бе оперативен дирактор

Снимка: БГНЕС
Ангел Борисов ще поеме функциите на досегашния изпълнителен директор Радослав Златков, но няма да участва във взимането на спортно-техническите решения.

В края на август той получи право да представлява клуба „заедно и поотделно“ с подалия вчера оставка Златков.

Другият изпълнителен директор ще бъде Вангел Вангелов, който до този момент бе оперативен директор.

Борисов дойде в ЦСКА през февруари 2023 г. и е основна фигура в инфраструктурните проекти, свързани с реконструкцията на стадион Българска армия, тренировъчния комплекс в Панчарево и новата база за ДЮШ.


