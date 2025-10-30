Разбра се какво се случва в ЦСКА след раздялата с Радослав Златков

Ангел Борисов ще поеме функциите на досегашния изпълнителен директор Радослав Златков, но няма да участва във взимането на спортно-техническите решения.

В края на август той получи право да представлява клуба „заедно и поотделно“ с подалия вчера оставка Златков.

Другият изпълнителен директор ще бъде Вангел Вангелов, който до този момент бе оперативен директор.

Борисов дойде в ЦСКА през февруари 2023 г. и е основна фигура в инфраструктурните проекти, свързани с реконструкцията на стадион Българска армия, тренировъчния комплекс в Панчарево и новата база за ДЮШ.