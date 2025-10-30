Новини
Ивайло Чочев: Събира се умора и се налага да играем по-тежки мачове

30 Октомври, 2025 16:15 410 0

Надявам се тази победа да даде старт на поредица от мачове, които да спечелим

Ивайло Чочев: Събира се умора и се налага да играем по-тежки мачове - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ивайло Чочев се превърна в герой за Лудогорец при победата с 3:2 над Черноморец Бургас като гост за Sesame Купа на България.

"По-трудно победихме. В първите кръгове за купата се получават интересни резултати. Направихме ротации, дойде трудно този успех. Радващо е, че не отидохме в продължение. Не мога да кажа дали е имало подценяване. Събира се умора и се налага да играем по-тежки мачове. Мисля, че всяка победа носи самочувствие. Надявам се тази победа да даде старт на поредица от мачове, които да спечелим. Когато няма резултати, настроението няма как да е добре. Трябва да работим доста. Надяваме се занапред да направим победи и да трупаме точки".

"Със сигурност на "Тича" не се играе лесно. Имаме три дни, в които да се подготвим. Надявам се в неделя да се поздравим с победата".


