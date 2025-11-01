Карлос Насар с първи думи от Бахрейн

Карлос Насар от няколко дни е в Бахрейн. Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама.
"Радвам се, че съм част от Азиатските младежки игри, в които участват 67 държави. Видях доста млади спортисти с хъс и воля, готови да се доказват пред света както бях и аз преди не много години.
Благодаря на организаторите за поканата и невероятното посрещане, както и за усилията, които влагат, за да превърнат тези игри в празник на младостта и спорта", заяви Насар.
Не е тайна, че от арабските страни идват многомилионните оферти за българския щангист.
1 чушки
09:30 01.11.2025
2 Карлос....
Коментиран от #3
09:43 01.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да не се връща от
09:56 01.11.2025
5 Карлос Депесар
09:59 01.11.2025
6 Той
10:00 01.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.