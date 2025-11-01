Новини
Карлос Насар с първи думи от Бахрейн

1 Ноември, 2025 09:29 1 170 7

  • карлос насар-
  • спорт-
  • вдигане на тежести-
  • щанги-
  • бахрейн-
  • манама

Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама

Карлос Насар с първи думи от Бахрейн - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карлос Насар от няколко дни е в Бахрейн. Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама.

"Радвам се, че съм част от Азиатските младежки игри, в които участват 67 държави. Видях доста млади спортисти с хъс и воля, готови да се доказват пред света както бях и аз преди не много години.

Благодаря на организаторите за поканата и невероятното посрещане, както и за усилията, които влагат, за да превърнат тези игри в празник на младостта и спорта", заяви Насар.

Не е тайна, че от арабските страни идват многомилионните оферти за българския щангист.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чушки

    1 6 Отговор
    Значи,ще остава в Рейн на Бах.Няма да стъпва в България вече.

    09:30 01.11.2025

  • 2 Карлос....

    9 1 Отговор
    Бегай от БГ. Тук са подиграват с теб и не оценяват труда ти.... Заслужаваш много повече.

    Коментиран от #3

    09:43 01.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да не се връща от

    3 1 Отговор
    Бахреин

    09:56 01.11.2025

  • 5 Карлос Депесар

    2 3 Отговор
    Шиши е моят ментор, моят идол. Искам да стана като него като порасна

    09:59 01.11.2025

  • 6 Той

    2 1 Отговор
    За това е отишл , за оферти и преговори! Но го оправдавам . Младостта и силата са до време. После започват болките и страданията от тежкия спорт. А политиците вече го излъгаха и забравиха обещанията. Това е бизнес и той трябва да вземе тежко решение.

    10:00 01.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

