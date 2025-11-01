Карлос Насар с първи думи от Бахрейн

Карлос Насар от няколко дни е в Бахрейн. Българинът е специален гост на Азиатските юношески игри в Манама.

"Радвам се, че съм част от Азиатските младежки игри, в които участват 67 държави. Видях доста млади спортисти с хъс и воля, готови да се доказват пред света както бях и аз преди не много години.

Благодаря на организаторите за поканата и невероятното посрещане, както и за усилията, които влагат, за да превърнат тези игри в празник на младостта и спорта", заяви Насар.

Не е тайна, че от арабските страни идват многомилионните оферти за българския щангист.