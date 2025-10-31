Ливърпул среща нови препятствия в опитите си за трансферен удар с Нико Шлотербек

Ливърпул отново се сблъсква с неуспех на трансферния пазар, след като амбициите им да привлекат централния защитник на Борусия Дортмунд – Нико Шлотербек, се оказаха напразни.

Мърсисайдци, които усилено търсят подсилване на защитната си линия през зимния прозорец, бяха насочили вниманието си към 25-годишния германски национал, особено след като не успяха да се договорят с Марк Гехи от Кристъл Палас през лятото. Въпреки сериозния интерес и готовността на Ливърпул да извади 50 милиона евро за услугите на Шлотербек, ръководството на Дортмунд категорично отказва да се раздели с един от най-стабилните си играчи.

Германските медии съобщават, че „жълто-черните“ са твърдо решени да задържат своя ключов бранител, особено на фона на предстоящата раздяла с друг опитен защитник – Никлас Зюле. Договорът на Зюле изтича в края на сезона и клубът няма намерение да го подновява, което ще освободи значителен финансов ресурс – около 10 милиона евро годишно от заплатата му. Тази промяна дава възможност на Борусия Дортмунд да предложи по-атрактивни условия на Шлотербек, с надеждата да го убеди да остане на „Сигнал Идуна Парк“ и да отхвърли офертите на европейските грандове.

Ситуацията около Шлотербек остава динамична, но към момента Ливърпул ще трябва да насочи усилията си към други опции, ако иска да подсили отбраната си през януари.