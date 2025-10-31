Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул среща нови препятствия в опитите си за трансферен удар с Нико Шлотербек

Ливърпул среща нови препятствия в опитите си за трансферен удар с Нико Шлотербек

31 Октомври, 2025 09:24 523 1

  • ливърпул-
  • нико шлотербек-
  • борусия дортмунд-
  • трансфери-
  • футбол-
  • премиър лийг-
  • защитник-
  • зимен трансферен прозорец-
  • никлас зюле

Мърсисайдци удрят на камък с централния защитник на Борусия Дортмунд

Ливърпул среща нови препятствия в опитите си за трансферен удар с Нико Шлотербек - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ливърпул отново се сблъсква с неуспех на трансферния пазар, след като амбициите им да привлекат централния защитник на Борусия Дортмунд – Нико Шлотербек, се оказаха напразни.

Мърсисайдци, които усилено търсят подсилване на защитната си линия през зимния прозорец, бяха насочили вниманието си към 25-годишния германски национал, особено след като не успяха да се договорят с Марк Гехи от Кристъл Палас през лятото. Въпреки сериозния интерес и готовността на Ливърпул да извади 50 милиона евро за услугите на Шлотербек, ръководството на Дортмунд категорично отказва да се раздели с един от най-стабилните си играчи.

Германските медии съобщават, че „жълто-черните“ са твърдо решени да задържат своя ключов бранител, особено на фона на предстоящата раздяла с друг опитен защитник – Никлас Зюле. Договорът на Зюле изтича в края на сезона и клубът няма намерение да го подновява, което ще освободи значителен финансов ресурс – около 10 милиона евро годишно от заплатата му. Тази промяна дава възможност на Борусия Дортмунд да предложи по-атрактивни условия на Шлотербек, с надеждата да го убеди да остане на „Сигнал Идуна Парк“ и да отхвърли офертите на европейските грандове.

Ситуацията около Шлотербек остава динамична, но към момента Ливърпул ще трябва да насочи усилията си към други опции, ако иска да подсили отбраната си през януари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Определено имат проблем в защитата, но не е само това. Надойдоха твърде много нови и разни титуляри вече не с гарантирано място и сигурно вътрешно напрежение и не са като отбор.

    09:49 31.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ