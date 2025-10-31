Алекс Де Минор и Бен Шелтън се класираха за финалния турнир на АТР в Торино

Бен Шелтън и Алекс де Минор постигнаха победи в третия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите Мастърс 1000 в Париж с награден фонд 6 128 940 евро. Двамата се класираха за финалния за сезона турнир на АТР, който ще се проведе в Торино през ноември и събира най-добрите осем тенисисти през годината, а Яник Синер и шампионът от миналата година Александер Зверев също продължава на четвъртфиналите във френската столица, информира БНР.

Американецът Шелтън, номер 5 в основната схема, се наложи срещу Андрей Рубльов със 7:6 (6), 6:3.

Първата част премина без пробиви, а Шелтън се нуждаеше от четири възможности, за да победи в тайбрека с 8:6. Във втория сет поставеният под номер 12 руснак загуби на два пъти подаването си, а срещата продължи час и 36 минути.

Младият американец за първи път в кариерата си достигна до финалния за сезона турнир, в който ще участват Карлос Алкарас, Яник Синер, Новак Джокович, Тейлър Фриц и Александър Зверев.

На четвъртфиналите Бен Шелтън ще се изправи срещу Синер, победил Франсиско Серундоло със 7:5, 6:1. В равностойния първи сет италианецът постигна решителен пробив за 7:5. Втората част беше изцяло в полза на Яник Синер, който не остави шансове за аржентинеца.

Носителят на четири титли от Големия шлем за първи път се класира за четвъртфиналите в Париж и запази шансове да се завърне на първото място в световната ранглиста.

"Два пъти бях с пробив напред в първия сет и не успях да се възползвам веднага. Поставих се в нелека ситуация. Щастлив съм от начина, по който приключих срещата. Това ми дава увереност преди двубоя утре. Надявам се да се възстановя физически, това е основният ми приоритет", заяви Синер след двубоя.

Алекс де Минор, номер 6 в схемата, се наложи лесно с 6:2, 6:2 срещу Карен Хачанов и за втори последователен път си осигури място сред най-силните осем през сезона. Австралиецът не остави съмнение в превъзходството си срещу руския тенисист и приключи двубоя за само 70 минути при първата си възможност.

На четвъртфиналите във френската столица Де Минор ще играе срещу Александър Бублик. Казахстанецът, който е поставен под номер 13, елиминира Тейлър Фриц със 7:6 (5), 6:2.

Четвъртият в основната схема американец постигна 26 печеливши удара срещу 32 в полза на Бублик в двубоя, продължил 87 минути.

Валентен Вашро победи Камерън Нори със 7:6 (4), 6:4. Във втория кръг британецът се наложи срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас, но сега отстъпи в два сета срещу представителя на Монако.

Вашро ще играе срещу Феликс Оже-Алиасим на четвъртфиналите. Поставеният под номер 9 канадец победи след обрат с 3:6, 6:3, 6:2 германеца Даниел Алтмайер.

Шампионът в Париж от 2020 година Даниил Медведев също се класира за четвъртфиналите. Поставеният под номер 11 руснак победи трудно с 3:6, 7:6 (5), 6:4 Лоренцо Сонего (Италия). На четвъртфиналите Медведев ще играе срещу носителя на титлата от миналия сезон Александър Зверев.

Германецът се наложи в последния мач от програма с 6:2, 6:4 над Алехандро Давидович Фокина.от Испания. Срещата продължи 94 минути, а Зверев направи четири пробива, като допусна един - в началото на втория сет.