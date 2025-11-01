Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че се разделя с треньора

Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че Руи Мота повече няма да води отбора. Научили, че „орлите“ започнат търсенето на нов треньор, мениджъри от цял свят са предложили своите клиенти за наследник на португалеца. Това е нещо нечувано в българския футбол.

Над 100 оферти са били отхвърлени от разградчани, тъй като не отговарят на профила за наставник, какъвто търсят шампионите. Сред предложенията е имало и треньори от доста екзотични места, пише „Мач Телеграф“.

Лудогорец търси чуждестранен специалист със солидна визита. Към момента се знае, че наставникът на дубъла Тодор Живондов ще води „орлите“ в утрешната визита във Варна срещу Черно море.