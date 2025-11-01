Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че се разделя с треньора

Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че се разделя с треньора

1 Ноември, 2025 08:45 1 294 3

  • руи мота-
  • лудогорец-
  • футбол-
  • треньори-
  • мениджъри

Над 100 оферти са били отхвърлени от разградчани, тъй като не отговарят на профила за наставник, какъвто търсят шампионите

Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че се разделя с треньора - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец се видя в истинско чудо, след като обяви, че Руи Мота повече няма да води отбора. Научили, че „орлите“ започнат търсенето на нов треньор, мениджъри от цял свят са предложили своите клиенти за наследник на португалеца. Това е нещо нечувано в българския футбол.

Над 100 оферти са били отхвърлени от разградчани, тъй като не отговарят на профила за наставник, какъвто търсят шампионите. Сред предложенията е имало и треньори от доста екзотични места, пише „Мач Телеграф“.

Лудогорец търси чуждестранен специалист със солидна визита. Към момента се знае, че наставникът на дубъла Тодор Живондов ще води „орлите“ в утрешната визита във Варна срещу Черно море.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕланджиПетко

    8 1 Отговор
    хаха, много готин виц, накрая пак някой ефтинжос ...............

    08:48 01.11.2025

  • 2 ХиХи

    4 0 Отговор
    Моуриню е готов ама ще требва да му дават заплатата на половината африканци

    09:03 01.11.2025

  • 3 БСП МИЛИАРДЕРЧЕ

    2 0 Отговор
    Предлагам наш човек.....милиардер, ша работи без заплата.

    09:49 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ