Отстраниха 149 съдии заради скандала със залаганията в Турция

Отстраниха 149 съдии заради скандала със залаганията в Турция

1 Ноември, 2025 11:30 386 1

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Турската футболна федерация (ТФФ) отстрани временно 149 съдии и асистенти в резултат на разследването за залагане на мачове в професионалните дивизии. Дисциплинарната комисия наложи наказания между 8 и 12 месеца на провинилите се, като разследването продължава срещу още трима.

ТФФ публикува пълния списък на отстранените съдии на официалния си сайт и обясни, че наказанията са формирани според значимостта на нарушенията.

Президентът на турската федерация Ибрахим Хаджъосманъглу заяви, че разследването е открило информация, че 371 от 571 активни рефери в страната имат регистрации в бетинг компании. 152-ма от тях са били активни в залаганията на футболни двубои.

"Турският футбол е в морална криза. Фундаменталният проблем е липсата на етика и морал. Попитайте всеки съдия дали не си е получил парите от федерацията и ако има дори един такъв случай, ще подам оставка. Ние всъщност дори им увеличихме възнагражденията в две поредни години", каза той, цитиран от CNN.

Хаджъосманъглу добави, че някои от нарушителите са преминали всякаква граница. Един от съдиите има 18 227 залога, а 42-ма са надскочили границата от хиляда. Президентът на ТФФ каза също така, че няколко от тях имат само по един регистриран залог.


  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    Там захарта нали е забранен, или тези и пият и залагат... Обикновени диваци.

    11:38 01.11.2025

