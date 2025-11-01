ЦСКА 1948 отмъква искан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 е близо до привличането на звездата на Вихрен Сандански Лео Пимента. "Червените" имат сериозен интерес към 25-годишния бразилски флангови нападател и вече са започнали преговори за привличането му.

Южноамериканецът е следен от още два елитни клуба - Левски и Арда. Главният скаут на "сините" Красимир Петров гледа три мача за Вихрен, за да се запознае с качествата на бразилеца.

В 14 двубоя във втория ешелон Леовандерсон де Араухо Ферейра Пимента е отбелязал 7 гола. Последните два бяха в мрежата на Севлиево за победата с 5:1.

Фланговият нападател пристига в Сандански през лятото, доведен от мениджъра Мирчо Димитров. Той бързо се превърна в основен футболист на Вихрен. На този етап се счита, че ЦСКА 1948 има предимство пред Левски за подписа на Лео Пимента и е много вероятно бразилецът да се озове в Бистрица през зимата.