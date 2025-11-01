Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА 1948 отмъква искан от Левски бразилец

ЦСКА 1948 отмъква искан от Левски бразилец

1 Ноември, 2025 11:59 573 2

  • левски-
  • цска 1948-
  • футбол-
  • вихрен сандански-
  • лео пимента

Южноамериканецът е следен от още два елитни клуба - Левски и Арда

ЦСКА 1948 отмъква искан от Левски бразилец - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 е близо до привличането на звездата на Вихрен Сандански Лео Пимента. "Червените" имат сериозен интерес към 25-годишния бразилски флангови нападател и вече са започнали преговори за привличането му.

Южноамериканецът е следен от още два елитни клуба - Левски и Арда. Главният скаут на "сините" Красимир Петров гледа три мача за Вихрен, за да се запознае с качествата на бразилеца.

В 14 двубоя във втория ешелон Леовандерсон де Араухо Ферейра Пимента е отбелязал 7 гола. Последните два бяха в мрежата на Севлиево за победата с 5:1.

Фланговият нападател пристига в Сандански през лятото, доведен от мениджъра Мирчо Димитров. Той бързо се превърна в основен футболист на Вихрен. На този етап се счита, че ЦСКА 1948 има предимство пред Левски за подписа на Лео Пимента и е много вероятно бразилецът да се озове в Бистрица през зимата.

ЦСКА 1948 отмъква искан от Левски бразилец


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пародия

    0 0 Отговор
    Елитни клубове Левски и Арда. Нищо българско вече не е елит, в Славия винаги започвайки мачазнаят вече и крайния резултат. А този бразилец е играл в окръжните групи в Бразилия.

    12:09 01.11.2025

  • 2 Сандо

    0 0 Отговор
    Че само този ли е най-важния бразилец?Бразилия е голяма страна,има много бразилци които ритат топка и всичките говорят на бразилски.

    12:18 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ