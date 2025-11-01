Джон Тери се подигра с Тотнъм

Легендата на Челси Джон Тери не остави без реакция изказването на бившия халф на Тотнъм Джейми О’Хара, според когото „шпорите“ били по-голям клуб от „сините“ в световен мащаб. Бившият капитан на лондончани отговори с остър сарказъм на думите на своя сънародник.

„Какви, по дяволите, ги дрънка О’Хара тази сутрин? Самите думи ‘Тотнъм’ и ‘в световен мащаб’ никога повече не трябва да се срещат в едно изречение. Никога“, заяви Тери.

Бившият защитник на Челси продължи с типичното си чувство за хумор:

„Те все още провеждат предсезонните си турнета в Северен Лондон. Това е просто смешно. Между другото, от Тотнъм ме поканиха за мача през уикенда. Началото е в 17:30, а те ме помолиха да дойда в 17:29. Казаха, че ще ми направят обиколка на залата с трофеи, а до съдийския сигнал вече ще съм си на мястото. Ето колко далеч са от този статут, приятелю.“

Тери сподели коментара си в гласово съобщение, изпратено до водещия на шоуто Friday’s Breakfast – Габриел Агбонлахор.

Така легендата на „сините“ отново показа, че не пропуска възможност да защити клуба, с който спечели всичко във футбола, включително пет титли на Англия и Шампионската лига.