Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джон Тери се подигра с Тотнъм

Джон Тери се подигра с Тотнъм

1 Ноември, 2025 12:59 509 0

  • джон тери-
  • челси-
  • тотнъм-
  • футбол-
  • висша лига

Те все още провеждат предсезонните си турнета в Северен Лондон

Джон Тери се подигра с Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на Челси Джон Тери не остави без реакция изказването на бившия халф на Тотнъм Джейми О’Хара, според когото „шпорите“ били по-голям клуб от „сините“ в световен мащаб. Бившият капитан на лондончани отговори с остър сарказъм на думите на своя сънародник.

„Какви, по дяволите, ги дрънка О’Хара тази сутрин? Самите думи ‘Тотнъм’ и ‘в световен мащаб’ никога повече не трябва да се срещат в едно изречение. Никога“, заяви Тери.

Бившият защитник на Челси продължи с типичното си чувство за хумор:
„Те все още провеждат предсезонните си турнета в Северен Лондон. Това е просто смешно. Между другото, от Тотнъм ме поканиха за мача през уикенда. Началото е в 17:30, а те ме помолиха да дойда в 17:29. Казаха, че ще ми направят обиколка на залата с трофеи, а до съдийския сигнал вече ще съм си на мястото. Ето колко далеч са от този статут, приятелю.“

Тери сподели коментара си в гласово съобщение, изпратено до водещия на шоуто Friday’s Breakfast – Габриел Агбонлахор.

Така легендата на „сините“ отново показа, че не пропуска възможност да защити клуба, с който спечели всичко във футбола, включително пет титли на Англия и Шампионската лига.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ