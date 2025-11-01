Винисиус е готов да напусне Реал Мадрид и да играе само за един отбор

Бразилската звезда на Реал Мадрид - Винисиус, е готов да напусне клуба и да се присъедини към ПСЖ. По информация на AS, футболистът е заявил пред съотборниците си в съблекалнята следното: "Аз не съм проблемът. Ако някой не ме иска тук - кажете ми го в очите. И без това знам къде искам да играя - само в ПСЖ."

Той напусна терена бесен след смяната си по време на Ел Класико, а по-късно според испанските медии е заявил пред съотборниците си, че иска да напусне Реал и да премине в ПСЖ.

Отношенията между Винисиус и треньора Шаби Алонсо очевидно са се влошили през последните седмици. Бразилецът често е заменян в ключови моменти, а по време на тренировките се е оплаквал от липса на свобода и доверие.

"Шаби иска от мен да играя по-спокойно и по-сигурно. Но аз не съм такъв играч - моят стил е рискът“, е заявил Винисиус пред свой приятел, цитиран от El Chiringuito TV.

Докато Реал Мадрид се опитва да овладее кризата, в Париж вече се говори за исторически трансфер. По данни на L’Équipe, ПСЖ подготвя оферта на стойност 200 милиона евро за Винисиус. Френският клуб вижда в негово лице наследник на Килиан Мбапе.

От Реал Мадрид няма официален коментар. В кратко съобщение до медиите клубът заяви, че „няма да коментира вътрешни въпроси, свързани с играчи“. Въпреки това, според Cadena SER, президентът Флорентино Перес е свикал извънредна среща с Шаби Алонсо и спортния директор, за да се обсъди ситуацията.