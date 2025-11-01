Новини
Спорт »
Бг футбол »
Херо помага със съвети на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

Херо помага със съвети на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив

1 Ноември, 2025 10:59 450 1

  • димитър димитров - херо-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив

Опитният специалист, който ще поеме юздите от 17 ноември, следи изкъсо случващото се в отбора и вече започва да се вижда неговият почерк

Херо помага със съвети на Ботев (Пловдив) преди дербито с Локомотив - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Обявеният за нов треньор на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров–Херо помага със съвети на Иван Цветанов и Тодор Киселичков преди дербито с Локомотив, пише “Тема спорт”. Опитният специалист, който ще поеме юздите от 17 ноември, следи изкъсо случващото се в отбора и вече започва да се вижда неговият почерк.

Херо се очакваше да присъства на „Коритото“ при загубата от с 2:3 от Спартак (Варна), но личен ангажимент го спря. Той изгледа в четвъртък двубоя между Черноморец Бургас и Лудогорец за купата в Несебър.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦИРК

    0 0 Отговор
    ТОЯ ХЕР С КАКВО Е ГЕНИАЛЕН? ОДЪРТЯЛ И ВЕЧНО НЕДОВОЛЕН И БЕЗРАБОТЕН.

    11:40 01.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ