Ето какво направи Рубен Аморим за една година в Манчестър Юнайтед

1 Ноември, 2025

Португалецът имаше доста трудни моменти и неведнъж медиите предвиждаха, че всеки момент може да бъде уволнен

Снимка: БГНЕС
Днес се навършва точно една година, откакто Рубен Аморим се нагърби с нелеката задача да поеме Манчестър Юнайтед. Португалецът имаше доста трудни моменти и неведнъж медиите предвиждаха, че всеки момент може да бъде уволнен. Днес, преди да изведе “червените дяволи” за 53-ти път, което ще се случи в гостуването на Нотингам Форест, Аморим се радва на най-добрия си период, откакто започна работа на “Олд Трафорд”.

Какво показва статистиката? В тези 52 мача до момента Манчестър Юнайтед записа 22 победи и 21 загуби. Головата разлика на отбора в тези срещи е 103:98. В Премиър лийг отборът е изиграл 36 мача под ръководството на Аморим, като е записал едва 12 победи в тях, срещу 17 загуби. Головата разлика в първенството е отрицателна за “червените дяволи” - 47:56. Това представлява най-лошото постижение на мениджър на Манчестър Юнайтед в ерата на Висшата лига (б.ред. - срещно 1.19 точки на мач). Откакто Аморим пристигна, клубът похарчи над 250 милиона паунда за нови играчи, а трофеят все още е мираж. Юнайтед все пак през миналия сезон стигна до финала в Лига Европа, но го загуби от Тотнъм.

“Червените дяволи” завършиха на 15-о място в Премиър лийг през миналата кампания, а в началото на тази спечелиха само един от първите си пет мача в шампионата. Сега обаче нещата изглеждат доста по-различно, след като Юнайтед записа три поредни победи и в момента е с точка повече от шампиона Ливърпул и с равен актив с Манчестър Сити.

“Имаше моменти, в които беше трудно да се справя, губейки толкова много мачове. Беше ми толкова трудно, защото това е Манчестър Юнайтед. Позицията, на която се намирахме миналата година, ни накара да се фокусираме изцяло върху Лига Европа, но не успяваме да спечелим турнира. Това беше нещо огромно. Имаше моменти, в които много страдах и си мислех, че може би не е писано да се получи. Днес е обратното. Днес чувствам и знам, че това беше най-доброто решение в живота ми. Искам да бъда тук”, заяви Аморим, правейки равносметка на тази първа година.

Сега големият въпрос е как ще продължи Аморим оттук нататък и каква следа ще остави в Манчестър Юнайтед? Предстои да видим.


