До какво може да доведе прекратяването на пловдивското берби?

1 Ноември, 2025 16:31 953 13

  • ботев пловдив-
  • локомотив пловдив-
  • футбол-
  • даниел наумов-
  • вратар-
  • прекратен мач

Имаше вариант Наумов да бъде заменен от резервния вратар на Ботев и двубоят да бъде подновен, но от лагера на "канарчетата" категорично отказали

До какво може да доведе прекратяването на пловдивското берби? - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вратарят Даниел Наумов, който бе ударен с бутилка вода от фен на Локомотив, е отказал да продължи мача и е бил подкрепен както от ръководството на Ботев, така и от съотборниците си, които заявили, че са солидарни с колегата си.

Имаше вариант Наумов да бъде заменен от резервния вратар на Ботев и двубоят да бъде подновен, но от лагера на "канарчетата" категорично отказали.

Повече от 15 минути продължиха дискусиите на терена преди реферът Драгомир Драганов да сложи край на мача.

Делегатът на мача Христо Ботев трябва да опише случилото се подробно в своя доклад и от него зависи в най-голяма степен какви наказания ще бъдат взети в Дисциплинарната комисия.

Със сигурност санкцията за домакините от Локомотив ще бъде много сериозна, а дали ще има служебна победа за Ботев или мачът ще бъде доигран или преигран - предстои да разберем.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ай стига

    5 1 Отговор
    Берби.?

    Коментиран от #5

    16:32 01.11.2025

  • 2 Ванк0-1

    14 0 Отговор
    Дерби-берби,ама в последно време в Пловдив много дебил се е преселил да живее,язък за хубавия град.

    Коментиран от #11

    16:33 01.11.2025

  • 3 Фелибето

    6 0 Отговор
    Селяни батце!

    16:33 01.11.2025

  • 4 Стенли

    3 0 Отговор
    Не знам до какво може да доведе защото не знаем какво е берби да не би нещо на името на Бербатов 🤨

    16:34 01.11.2025

  • 5 Васил

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ай стига":

    Берби

    16:36 01.11.2025

  • 6 ххх

    6 0 Отговор
    жалък момент, показващ "моралните ценности" на жалкото стадо, населяващо територия превърната в жалко подобие на "суверенна" държава.
    Така е при криворазбраната демокрация.

    16:43 01.11.2025

  • 7 Сержант Коспираторов

    2 0 Отговор
    Не е дерби, не е берби, а ченгеджийско меропреятие. Не случайо при тия два умрели отбора в момента бяха викани капитаните, призиви за спокойствие, не на насилието, то публиката им обикновенно вече я няма, ама сега по 50-100 човека са на линия, агресивни, текат лиги, зъбят се на добрата жандармерия, която бди за нас и се грижи свободата ни да не се превърне в свободия, ха ха!

    16:47 01.11.2025

  • 8 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Гледах мача.Удариха вратарчето с пълна бутилка баш в слепоочието.Локо трябва да бъде изваден от А група Публика не видях,само разярени гологлави,брадясали и напомпани животни.

    Коментиран от #12

    16:47 01.11.2025

  • 9 Гонзо

    2 0 Отговор
    Тези майни ще ме съборят от креслото. Направо ще ги разстрелям.

    16:50 01.11.2025

  • 10 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Берби берби берби....

    16:52 01.11.2025

  • 11 Герп боклуци

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ванк0-1":

    Май е барби или бейби

    16:53 01.11.2025

  • 12 А тъй нааааа

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Всички знаем че Локомотив винаги се е чувствал удобно, една година шампион(в Б група) , възход в А за една година, после отпада и отново шампион. Никой не е бил шампион в Б група повече от Локо.

    16:53 01.11.2025

  • 13 Дааа

    0 1 Отговор
    Локомотив не е в състояние да организира мачове на ниво първа лига!

    17:03 01.11.2025

