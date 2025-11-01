До какво може да доведе прекратяването на пловдивското берби?

Вратарят Даниел Наумов, който бе ударен с бутилка вода от фен на Локомотив, е отказал да продължи мача и е бил подкрепен както от ръководството на Ботев, така и от съотборниците си, които заявили, че са солидарни с колегата си.
Имаше вариант Наумов да бъде заменен от резервния вратар на Ботев и двубоят да бъде подновен, но от лагера на "канарчетата" категорично отказали.
Повече от 15 минути продължиха дискусиите на терена преди реферът Драгомир Драганов да сложи край на мача.
Делегатът на мача Христо Ботев трябва да опише случилото се подробно в своя доклад и от него зависи в най-голяма степен какви наказания ще бъдат взети в Дисциплинарната комисия.
Със сигурност санкцията за домакините от Локомотив ще бъде много сериозна, а дали ще има служебна победа за Ботев или мачът ще бъде доигран или преигран - предстои да разберем.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ай стига
Коментиран от #5
16:32 01.11.2025
2 Ванк0-1
Коментиран от #11
16:33 01.11.2025
3 Фелибето
16:33 01.11.2025
4 Стенли
16:34 01.11.2025
5 Васил
До коментар #1 от "Ай стига":Берби
16:36 01.11.2025
6 ххх
Така е при криворазбраната демокрация.
16:43 01.11.2025
7 Сержант Коспираторов
16:47 01.11.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #12
16:47 01.11.2025
9 Гонзо
16:50 01.11.2025
10 ООрана държава
16:52 01.11.2025
11 Герп боклуци
До коментар #2 от "Ванк0-1":Май е барби или бейби
16:53 01.11.2025
12 А тъй нааааа
До коментар #8 от "Сатана Z":Всички знаем че Локомотив винаги се е чувствал удобно, една година шампион(в Б група) , възход в А за една година, после отпада и отново шампион. Никой не е бил шампион в Б група повече от Локо.
16:53 01.11.2025
13 Дааа
17:03 01.11.2025