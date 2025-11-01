До какво може да доведе прекратяването на пловдивското берби?

Вратарят Даниел Наумов, който бе ударен с бутилка вода от фен на Локомотив, е отказал да продължи мача и е бил подкрепен както от ръководството на Ботев, така и от съотборниците си, които заявили, че са солидарни с колегата си.

Имаше вариант Наумов да бъде заменен от резервния вратар на Ботев и двубоят да бъде подновен, но от лагера на "канарчетата" категорично отказали.

Повече от 15 минути продължиха дискусиите на терена преди реферът Драгомир Драганов да сложи край на мача.

Делегатът на мача Христо Ботев трябва да опише случилото се подробно в своя доклад и от него зависи в най-голяма степен какви наказания ще бъдат взети в Дисциплинарната комисия.

Със сигурност санкцията за домакините от Локомотив ще бъде много сериозна, а дали ще има служебна победа за Ботев или мачът ще бъде доигран или преигран - предстои да разберем.