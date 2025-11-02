Новини
Иван Иванов благодари на Новак Джокович

2 Ноември, 2025 12:31 734 0

В първи кръг Иванов ще срещне квалификант, а при успех ще се изправи срещу победителя от мача между Райли Опелка и осмия поставен Фабиан Марожан

Иван Иванов благодари на Новак Джокович - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският талант Иван Иванов ще направи дебюта си в основната схема на турнир от календара на ATP. Той получи „уайлд кард“ за надпреварата в Атина, която ще се проведе от 2 до 8 ноември.

Голямата атракция на турнира е световният №1 Новак Джокович, който оглавява схемата. Любопитното е, че Иванов и сърбинът се намират в една и съща половина, което означава, че при добро представяне младият варненец може да се изправи срещу легендата на световния тенис.

Българинът използва профила си в Instagram, за да изрази признателността си към Джокович и организаторите на Hellenic Championship. „Големи благодарности на Новак Джокович и Hellenic Championship“, написа Иванов, споделяйки снимка на основната схема.

В първи кръг Иванов ще срещне квалификант, а при успех ще се изправи срещу победителя от мача между Райли Опелка и осмия поставен Фабиан Марожан. Турнирът в Атина ще бъде важен тест за младия българин и възможност да се докаже на най-високо ниво.


