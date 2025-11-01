Ман Юнайтед се добра до равенството срещу Нотингам

Нотингам и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 на "Сити Граунд". Каземиро откри резултата в 34-ата минута. Морган Гибс-Уайт изравни в 48-ата аминута, а секунди по-късно Николо Савона се разписа за 2:1. Амад Диало изравни в 81-ата минута.

Отборът на Рубен Аморим стартира активно и създаде първата добра възможност в мача в третата минута. Мбемо получи топката отдясно и отлично намери Шешко, който отправи удар, но топката бе отклонена и мина покрай вратата. След това начало Нотингам вдигна нивото и организира няколко добри атаки. След ъглов удар Миленкович стреля над вратата, а малко по-късно Ламенс се справи със силен изстрел на Ндой.

Шон Дайч трябваше рано да извършва принудителна смяна, след като Дъглас Луис се контузи и на негово място влезе Йейтс. Хъдсън-Одой завърши бърза атака на домакините с неточен удар, а при ответното нападение Шешко стреля, а топката мина покрай гредата. Форест по-често атакуваше и изглеждаше, че държи инициативата, но атаките на гостите бяха по-опасни. В 28-ата минута хубав изстрел на Амад Диало бе посрещат от добро спасяване на Селс.

Манчестър Юнайтед поведе в 34-ата минута след ъглов удар, за който домакините имаха сериозни претенции. Протестите им бяха свързани с това, че според тях топката не излезе изцяло от терена, а опитът на Савона да я запази в игра е бил успешен. След изпълнението на корнера от Бруно Фернандеш Каземиро бе оставен непокрит и с глава насочи топката към мрежата.

Домакините се опитаха да отговарят и организираха няколко добри атаки в края на полувремето, но не бяха ефективни при завършването им. Удар на Хъдсън-Одой почти се превърна в подаване, но топката не стигна до негов съотборник. Ндой бе изведен на прекрасна позиция, но Ламенс спря удара му преди да бъде вдигнат флага за засада. Решителна намеса на Люк Шоу спря изстрел на Гибс-Уайт.

След инструкциите на Шон Дайч на почивката Нотингам излезе мотивиран за втората част и започна да напада. В 48-ата минута след центриране на Йейтс великолепен удар с глава на Гибс-Уайт прати топката извън обсега на Ламенс и резултатът бе изравнен. При следващата атака на Форест домакините стигнаха до нов гол. Защитата на Ман Юнайтед не се справи с едно центриране Жезус игра с топката, а тя се озова в Савона в малкото наказателно поле. Бранителят я овладя и я заби в мрежата за 2:1.

"Червените дяволи" опитаха веднага да реагират. Стигна се до разбъркване в наказателното поле на съперника след центриране на Диало, но топката не се озова в мрежата. Малко по-късно удар на Мбемо не затрудни особено Селс. След час игра гостите бяха много близо до изравняване след великолепен удар от дистанция на Бруно Фернандеш. Португалецът насочи прекрасно топката, но тя се удари в дясната греда зад Селс.

След този период Нотингам започна да поглежда отново към вратата на съперника. Първо пробив на Хъдсън-Одой завърши с центриране към Жезус, чийто удар с глава прати топката близо до вратата, но от външната ѝ страна. Малко след това Хъдсън-Одой проби през центъра. Никой не го спря и той стреля, но ударът не бе достатъчно точен.