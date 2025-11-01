Новини
Крушарски се закани на Ботев Пловдив: Ще играя с всички против тях, ще ги пратя в Б група

Крушарски се закани на Ботев Пловдив: Ще играя с всички против тях, ще ги пратя в Б група

1 Ноември, 2025 19:30

1 Ноември, 2025 19:30 851 15

  • христо крушарски-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив

Вратарят е симулант

Крушарски се закани на Ботев Пловдив: Ще играя с всички против тях, ще ги пратя в Б група - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg


Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски отправи сериозна закана след прекратения мач срещу Ботев Пловдив от 14-ия кръг на efbet Лига. Решението за спирането на двубоя бе ударът с бутилка в главата на Наумов, като шишето бе хвърлено от привърженик на домакините.

"Ще играя с всички отбори против Ботев, за да отидат в Б група. Да закарам Илиян Филипов до Долна Баня да се изкъпе. Вратарят е симулант. Венци го купувал, друг го взел, трети го оправил. Имаше вариант мачът да продължи. Държавата трябва да си влезе в ролята. Аз плащам на полицията, за да въдвори ред. Сега ще дам 15 000 лева глоби. По-добре да няма фенове, за да няма глоби", заяви той.

"Ще видите вече какво става. Няма да се откажем. Ако ме познавате, не съм от тези, които подвиват колената. Ще изхвърля Ботев още сега в Б група", добави Крушарски.


  • 1 На мен ли така ми се струва...?!

    18 1 Отговор
    Но този е пълен ...- пъдпъдък...!

    19:34 01.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 2 Отговор
    абе.....тва си е опит за убийство бе-с пълна бутилка , зависи как се извърти и те удари!!!Шумахер с каска , кво му се случи????то вратаря от бутилки ли ще се пази или ще си пази вратата?

    19:34 01.11.2025

  • 3 БРАВО МОЙ

    3 0 Отговор
    ВАЖНО Е ШОУТО ДА ВЪРВИ.

    19:34 01.11.2025

  • 4 С такива български футбол

    9 1 Отговор
    Няма и няма да има! Жалки картинки

    19:35 01.11.2025

  • 5 Крушарски

    17 0 Отговор
    е пълен смешник и нещастник. Не знам какви дърти комунистически наследници и мафиоти стоят зад него, но със сигурност стоят защото тоя сам и бизнес за 10 000лв не може да измисли, камо ли да издържа футболен клуб от Ефбет лига.

    Коментиран от #14

    19:36 01.11.2025

  • 6 абе

    8 1 Отговор
    тоя пръдльо си верва нещо.Не вижда ли ,че некролога му се подава.

    19:37 01.11.2025

  • 7 Циркаджия

    6 1 Отговор
    Един от многото!

    19:37 01.11.2025

  • 8 Клошарски

    8 1 Отговор
    да се връща в с. Говедарци, Самоковско да вади компири и да пие гроздова .

    19:40 01.11.2025

  • 9 Компир

    7 1 Отговор
    Тоя смешник е от самоковските села. Какво разбира от футбол? Комунист.

    Коментиран от #10

    19:42 01.11.2025

  • 10 665

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Компир":

    Разбира от митници дъртият, друго му не требе.

    19:45 01.11.2025

  • 11 с.Говедарци, самоковска околия

    5 1 Отговор
    Този да нагледа привържениците си в Столипиново и в Аджисан махала.

    19:49 01.11.2025

  • 12 "Бизнесменът"

    3 0 Отговор
    Тоя е приятел с чичо Венци и бе такъв с Батето."Бизнесът" му е внос на ракети против градушки.Досега всички градушки унищожиха реколтата.

    19:53 01.11.2025

  • 13 Иван Грозни

    3 0 Отговор
    На тоя шеф му е боко и за това има кураж да се изхвърля. Пълна корупция.! Щял да прати някои някъде. Боков стил.

    20:01 01.11.2025

  • 14 Феликс Дж

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Крушарски":

    Последният партиен секретар на БКП в "Кремиковци". Родом от ГОВЕДАРЦИ. Още нещо .................. или това е достатъчно.

    20:08 01.11.2025

  • 15 Кримиковци

    1 0 Отговор
    Комунист като WC, и партиен секретар в Кремиковци.Откъде са му средствата да издържа отбор от А група?

    20:14 01.11.2025

