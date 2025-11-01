Крушарски се закани на Ботев Пловдив: Ще играя с всички против тях, ще ги пратя в Б група



Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски отправи сериозна закана след прекратения мач срещу Ботев Пловдив от 14-ия кръг на efbet Лига. Решението за спирането на двубоя бе ударът с бутилка в главата на Наумов, като шишето бе хвърлено от привърженик на домакините.

"Ще играя с всички отбори против Ботев, за да отидат в Б група. Да закарам Илиян Филипов до Долна Баня да се изкъпе. Вратарят е симулант. Венци го купувал, друг го взел, трети го оправил. Имаше вариант мачът да продължи. Държавата трябва да си влезе в ролята. Аз плащам на полицията, за да въдвори ред. Сега ще дам 15 000 лева глоби. По-добре да няма фенове, за да няма глоби", заяви той.

"Ще видите вече какво става. Няма да се откажем. Ако ме познавате, не съм от тези, които подвиват колената. Ще изхвърля Ботев още сега в Б група", добави Крушарски.