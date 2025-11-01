Новини
От Ботев Пловдив се оплакаха, че на Лаута спрели топлата вода

1 Ноември, 2025 17:59 618 5

Босът на домакините Христо Крушарски даде отговор на това твърдение и излезе с предложение към своя колега от "Колежа"

От Ботев Пловдив се оплакаха, че на Лаута спрели топлата вода - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

От Ботев (Пловдив) се оплакаха, че не е имало топла вода в съблекалнята на стадион "Локомотив" и футболистите на Иван Цветанов не са успели да се изкъпят след прекратеното дерби със "смърфовете". По-късно собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов заяви същото пред журналистите.

Босът на домакините Христо Крушарски даде отговор на това твърдение и излезе с предложение към своя колега от "Колежа":

"Да взема да го закарам до Долна баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Откакто е започнал, освен интриги друго какво вкарва? Освен сплетни... Седни си на г*за и си гледай къщата!", каза Крушарски пред журналистите на "Лаута".


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
  • 1 А друго

    4 1 Отговор
    Поне сапонисаха ли ви

    18:08 01.11.2025

  • 2 Град Симитли

    3 0 Отговор
    "Каква поредна футболна драма, уважаеми зрители!"

    18:11 01.11.2025

  • 3 Даниел

    4 3 Отговор
    Този Крушарски е най-отвратителния човек в българския футбол!

    18:12 01.11.2025

  • 4 Диваци и варвари!

    5 3 Отговор
    Локото удариха дъното! От собственика до последният фен, единствено селска простотия!

    18:14 01.11.2025

  • 5 И в Дружба ние спряха

    0 0 Отговор
    и се къпем със студена. За нас на никой не му пука от управлението защо трябва да се къпем със студена вода А за ритни топковцители трябва да се тръшкаме.
    Виждаме колко са велики на футболните мачове извън България за следващото първенство.

    18:41 01.11.2025

