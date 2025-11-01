От Ботев Пловдив се оплакаха, че на Лаута спрели топлата вода

От Ботев (Пловдив) се оплакаха, че не е имало топла вода в съблекалнята на стадион "Локомотив" и футболистите на Иван Цветанов не са успели да се изкъпят след прекратеното дерби със "смърфовете". По-късно собственикът на "канарчетата" Илиян Филипов заяви същото пред журналистите.
Босът на домакините Христо Крушарски даде отговор на това твърдение и излезе с предложение към своя колега от "Колежа":
"Да взема да го закарам до Долна баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Откакто е започнал, освен интриги друго какво вкарва? Освен сплетни... Седни си на г*за и си гледай къщата!", каза Крушарски пред журналистите на "Лаута".
