Изпълнителният директор на Локо Пд: Имаше футболисти на Ботев, които искаха двубоят да продължи

Изпълнителният директор на Локомотив (Пловдив) Тома Цилев говори пред медиите след прекратения мач с Ботев (Пловдив). При резултата 1:1 в 41-ата минута беше хвърлена бутилка с вода, която уцели Даниел Наумов. Именно заради това двубоят беше прекратен, тъй като докторите са взели решението, че вратарят не може да продължи.

“Всички видяхме какво се случи. За нещастие удар с бутилка и крайното решение беше на отбора на Ботев. Обсъдиха се вариантите - Наумов да продължи, Наумов да не може да продължи и те да не направят смяна или да се направи смяна на Наумов. Има доктори, които определиха състоянието на вратаря. На база тяхното становище се установи, че Наумов не може да продължи. Поне така твърдят.

Ние не можем да заклеймяваме всички фенове по действията на отделни хора. Има полиция, камери, не знам какво още може да се направи. Комисията ще реши какви ще са наказанията.

Странно ми беше и на мен, че Ботев празнува така, но най-вероятно ще има служебна победа за тях.

Нямам информация, че им е била спряна топлата вода на футболистите на Ботев.

Бяхме в подем, но прекратяването на мача спря подема ни. Най-вероятно ще има пак затваряне на сектори и стадиона. Има правилник, там пише какви санкции ще има.

Имаше футболисти на Ботев, които искаха да продължим мача - Минков, Неделев”, заяви Цилев.