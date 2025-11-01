Новини
Христо Крушарски беснее, след като прекратиха дербито Локо Пд - Ботев Пд

1 Ноември, 2025 16:15 1 577 6

След официалния край на двубоя, дадено от рефера Драгомир Драганов Крушарски влезе в емоционален спор, показвайки негативна реакция

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски бе много недоволен след прекратяването на дербито между "смърфовете" и Ботев Пловдив. След официалния край на двубоя, дадено от рефера Драгомир Драганов Крушарски влезе в емоционален спор, показвайки негативна реакция.

Не се знае дали Крушарски е бесен на феновете на Локомотив Пловдив за поведението или на решението мачът да бъде прекратен.

Вижте ситуацията във видеото.


  • 1 фончо

    9 2 Отговор
    тоя пингвин какво се пеняви, да си успокои феновете наркоманчета, служебна победа за Ботев, а за тях наказание без публика до края на сезона

    16:22 01.11.2025

  • 2 Глисто Клошарски

    5 2 Отговор
    Служебна победа за Ботев. Клошарски има акъл, колкото на едно птиче. Самоковски компир.

    16:31 01.11.2025

  • 3 вън!

    5 2 Отговор
    Дори хората на Крушарски трябва да бъдат извадени от А група. А той да се прибира в Говедарци да вади картофи.

    16:32 01.11.2025

  • 5 123

    1 1 Отговор
    А дали ако срещата е прекратена поради отказ на един от отборите да продължи, служебната загуба не трябва да бъде присъдена именно на него? Няма никакви продължаващи обстоятелства, които да налагат прекратяването на срещата.

    17:07 01.11.2025

