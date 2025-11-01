Христо Крушарски беснее, след като прекратиха дербито Локо Пд - Ботев Пд

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски бе много недоволен след прекратяването на дербито между "смърфовете" и Ботев Пловдив. След официалния край на двубоя, дадено от рефера Драгомир Драганов Крушарски влезе в емоционален спор, показвайки негативна реакция.
Не се знае дали Крушарски е бесен на феновете на Локомотив Пловдив за поведението или на решението мачът да бъде прекратен.
Вижте ситуацията във видеото.
1 фончо
16:22 01.11.2025
2 Глисто Клошарски
16:31 01.11.2025
3 вън!
16:32 01.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 123
17:07 01.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.