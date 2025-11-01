Христо Крушарски беснее, след като прекратиха дербито Локо Пд - Ботев Пд

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски бе много недоволен след прекратяването на дербито между "смърфовете" и Ботев Пловдив. След официалния край на двубоя, дадено от рефера Драгомир Драганов Крушарски влезе в емоционален спор, показвайки негативна реакция.

Не се знае дали Крушарски е бесен на феновете на Локомотив Пловдив за поведението или на решението мачът да бъде прекратен.

Вижте ситуацията във видеото.