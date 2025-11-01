Новини
ПСЖ се добра до победата срещу Ница в продълженията

1 Ноември, 2025 20:19 508 0

Така ПСЖ е водач с 24 точки и четири повече пред Монако, който има мач по-малко

Отборът на Ница, който е съперник на Лудогорец в Лига Европа в края на януари, се държа достойно при гостуването си на шампиона Пари Сен Жермен и допусна гол едва в последните секунди, като той бе реализиран от резервата Гонсало Рамош.

През първото полувреме най-чистото положение бе за Ница, като в 32-рата минута при корнер Ба насочи топката към вратата на парижани, но Хвича Кварацхелия изби пред голлинията. В 39-ата минута пък Брадли Баркола стреля от чиста позиция в тялото на вратаря на гостите Диуф.

След почивката ПСЖ вдигна оборотите, но пропуски направиха Кварацхелия, Нуно Мендеш и младият Маюлю, а вратарят Диуф спаси удар на Витиня в горния ъгъл. В последния четвърт час Луис Енрике пусна на терена носителя на "Златната топка" Усман Дембеле и Гонсало Рамош. Именно порнугалецът направи два пропуска преди да вкара в 94-ата минута. Той бе точен след корнер на Кан-ин Ли, топката бе продължена от Квалацхелия и засечена от тарана - 1:0.

Така ПСЖ е водач с 24 точки и четири повече пред Монако, който има мач по-малко.


