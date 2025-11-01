Новини
Фен на Реал Мадрид е починал по време на Ел Класико

1 Ноември, 2025 21:59

Според изданието, намиращи се наблизо хора и вратарят на Реал Тибо Куртоа са сигнализирали на съдията да спре мача, но това не се е случило

Фен на Реал Мадрид е починал по време на Ел Класико - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Запалянко на Реал Мадрид e починал по време на дербито от Ла Лига срещу Барселона, съобщава вестник "Спорт". Става дума за израелски фен, който е припаднал веднала след като нападателят на домакините Килиан Мбапе пропусна дузпа в 52-рата минута.

Според изданието, намиращи се наблизо хора и вратарят на Реал Тибо Куртоа са сигнализирали на съдията да спре мача, но това не се е случило.

Привърженикът е получил първа помощ от медицинския персонал на стадиона и по-късно бил откаран в болница, но лекарите не са успели да спасят животът му.

Както е известно, Ел Класико се проведе на 26 октомври и завърши с победа с 2:1 за Реал Мадрид, допълва БТА.


