Челси спечели в лондонското дерби срещу Тотнъм

Челси спечели в лондонското дерби срещу Тотнъм

1 Ноември, 2025 21:34 383 0

Жоао Педро вкара за "сините" за 1:0

Челси спечели в лондонското дерби срещу Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Челси спечели лондонското дерби с Тотнъм, побеждавайки с 1:0 “шпорите” като гост. “Сините” бяха много по-добрият отбор на “Тотнъм Хотспър Стейдиъм” и заслужено взеха трите точки, с които се изравниха като актив с “шпорите”.

Двата тима в момента заемат трето и четвърто място във временното класиране. Жоао Педро (34’) вкара преди почивката и пропусна още две много добри положения. През второто полувреме гостите отново доминираха, но не стигнаха до нов гол. Тотнъм пък бе изключило беззъб в атака през цялото време и отправи само един точен удар за целия мач.

Тимът на Томас Франк продължава с лошите резултати на свой терен, като от началото на сезона има само четири спечелени точки от пет мача у дома. Челси пък е в серия от четири поредни победи като гост, като освен това “сините” нямат поражение в последните пет дербита с Тотнъм.

Още в първите минути Лукас Бергвал получи тежък удар с топка в главата и въпреки че не искаше да напусне, лекарският щаб на Тотнъм не му позволи да продължи. Чави Симонс влезе на мястото му.

Челси бе малко по-активният отбор в първите 30-ина минути, но като цяло играта бе доста накъсана и изпълнена с грешки и от двете страни, така че пред Викарио и Санчес нямаше нищо интересно.

В 31-вата минута след щастлив рикошет в крака на Гарначо Жоао Педро излезе очи в очи с Викарио, но стреля право във вратаря. Това бе и първата много добра ситуация в този мач.

Скоро след това дойде и голът във вратата на домакините. В 35-ата минута на три пъти отбраната на Тотнъм не успя да изнесе топката. В крайна сметка Кайседо отне от Ван де Вен пред самото наказателно поле, след което халфът пусна встрани към Педро, който от седем-осем метра стреля под гредата, давайки заслужена преднина на “сините”.

В 43-тата минута отново Педро можеше да се разпише, след като засече много добро центриране на Густо отдясно, но Викарио се намеси блестящо и изби над вратата си.

В добавеното време на първата част Бентанкур влезе много лошо в глезена на Рийс Джеймс, което предизвика напрежение между двата отбора. Уругваецът се размина само с жълт картон.

Малко след това Кудус получи в наказателното поле и стреля по диагонала, но Санчес изби. Това бе и първият точен удар за домакините.

В 53-тата минута Енцо засече с глава центриране на Джеймс, но ударът му премина над вратата. Малко след това Нето нахлу отдясно, но стреля право във Викарио, който се отчете се ново спасяване.

Ромеро и Ричарлисон се появиха на местата на Дансо и Бентанкур след час игра.

Десетина минути след това влязоха и Одобер, Джонсън и Удоджи. Междувренно Гитенс замени Гарначо в състава на гостите.

В 74-тата минута Викарио изби удар на Нето.


