Левски се отказва от бразилец

2 Ноември, 2025 15:59 401 1

  • рилдо-
  • левски-
  • футбол

В Левски виждат някакво подобрение в неговите изяви, но като цяло продължава да бъде откъснат от останалите в съблекалнята

Левски се отказва от бразилец - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Карл Фабиен се очертава като проблем за Левски, но на „Герена“ имат още един такъв, пише Мач Телеграф. И той е свързан с играч, който трябваше да се превърне в основна фигура. Това е Рилдо. Бразилецът записа в сряда срещу Хебър втора асистенция. Но с нея не е променил много решението на шефовете на тима, както и на Хулио Веласкес. И двете страни му бяха вдигнали мерника. Твърди се, че дори може да се стигне до неговото завръщане в Португалия още на Нова година, нищо че е преотстъпен на „Герена“ до лятото от Санта Клара, който все още държи правата му.

В Левски виждат някакво подобрение в неговите изяви, но като цяло продължава да бъде откъснат от останалите в съблекалнята. Рилдо продължава да гледа отвисоко на останалите и да се държи като звездата на тима, нищо че не е показал на терена, че има такова право.

Затова и ротациите на Веласкес започнаха да го подминават. Нищо, че именно по крилата Хулио има най-голяма нужда от свежи идеи, когато титулярите там не вървят. Срещу Хебър обаче Рилдо като цяло не убеди, че заслужава да бъде избор номер 1 вдясно, където Марин се представя по-добре като резерва, а Фабиен е като призрак. А на този етап две асистенции не могат да покрият парите, които иска за него Санта Клара, ако Левски все пак реши да го задържи.


  • 1 Спецназ

    0 1 Отговор
    На терена може да не играе Убаво,
    ама я го вижте в Дискотеките в Судентския!

    А?

    ЖИК- ТАК!!

    16:04 02.11.2025

