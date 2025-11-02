Новини
Фенклубът на Локо Пловдив поиска служебна победа и Ботев извън efbet Лига

2 Ноември, 2025 09:58 433 2

Организираните привърженици на „смърфовете“ обявиха, че са готови да поемат своята отговорност за случилото се

Фенклубът на Локо Пловдив поиска служебна победа и Ботев извън efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фенклубът на Локомотив Пловдив излезе с официална позиция след инцидентите по време на прекратеното градско дерби с Ботев Пловдив. Организираните привърженици на „смърфовете“ обявиха, че са готови да поемат своята отговорност за случилото се, но също така настояха тимът им да получи служебна победа, а „жълто-черните“ да бъдат извадени от efbet Лига.

Ето какво написаха на страницата си във фейсбук:

"Позиция относно прекратения мач

Клубът на привържениците на Локомотив Пловдив категорично осъжда прояви, които нарушават нормалното протичане на футболните срещи. Не приемаме хвърлянето на бутилки по футболистите или бомбички, с каквито беше засипан Боян Милосавлевич днес от самото начало на мача. Ще продължим да отстояваме тази позиция и занапред.
Същевременно ние сме готови да понесем предвидените санкции за случилото се и да поемем отговорност за своите действия.
За съжаление не е прецедент да има хвърляне на предмети, не само в България, а в цяла Европа. Истинският прецедент е отказът да се продължи мач, въпреки че отборът има резервен вратар на резервната скамейка. Но надали влизането на резервния вратар би се наложило, след като видео повторенията категорично показват актьорските умения на вратаря от отбора гост.
Искаме да обърнем специално внимание, че в конкретния случай има едно единствено справедливо решение, предвид факта, че другият отбор самоволно реши да не доиграе срещата (вероятно от липса на футболни аргументи) - съгласно член 37, точка 9б, от правилника на БФС решението е служебна победа за нашия отбор и изваждането на противника в по-долната група. Намираме последното за твърде крайна мярка – гостите днес са удобен противник, който очевидно изпитва страх от нас. Няма друга логична причина да откажат да доиграят мача.
Припомняме също, че на дербито от 18 август 2018 година, вратарят на Локомотив Мартин Луков беше ударен с факла, но мачът продължи - тогава не последва нито прекратяване, нито отказ от участие. Това ясно показва, че в подобни ситуации стандартът трябва да бъде еднакъв за всички.
Всяко друго решение ще създаде изключително опасен прецедент. Налице е риск да станем свидетели на абсурдни ситуации. Ще бъдат развързани ръцете на „спонсори“ и „благодетели“ да прекъсват футболни срещи при неблагоприятен развой, прегръщайки се със съдията - явен намек какво решение трябва да бъде взето.
В заключение, изказваме възхищението си от медицинските лица на опонентите днес. Даниел Наумов не беше в състояние да продължи мача, залиташе и припадаше по терена. Благодарение на тяхната професионална намеса, само минутки по-късно, той вече подскачаше и се плезеше радостно пред клетката с гостите, вече чудодейно изцелен от сериозната травма."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    2 1 Отговор
    Кой бил казал? "Фен клубът на ..." хахахах два файтона безделници, половината с криминална регистрация. Трябва жестоко да порежат Локото, още повече, че при тях е рецидив за да служи за урок и на останалите... и е крайно време да се въведе фейс контрол и поименна регистрация на билетите за тези "мачове"

    10:12 02.11.2025

  • 2 гост

    0 1 Отговор
    С какво право т.н. "фенове/запалянковци" ще се месят в работата на частни фирми каквито се футболните клубове? Спомнете си онези"фенове" на "Левски" дето съблякоха треньора ! Сега пък и тези! Като искаш да се месиш си плащай! А между другото "фенството" отдавна вече и политическо срещу съответното заплащане!

    10:12 02.11.2025

