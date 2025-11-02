Реал Мадрид загря за Ливърпул, разбивайки Валенсия и дръпна на върха

Реал Мадрид постигна една от най-лесните си победи през сезона, разбивайки Валенсия с 4:0 на “Бернабеу” в двубой от 11-тия кръг на Ла Лига. Този успех затвърди лидерската позиция на тима, като разликата с Барселона набъбна на 8 точки преди мача на каталунците срещу Елче в неделя вечер.

Килиан Мбапе се развихри преди почивката и с два гола даде добър аванс на своите. Първо той реализира от дузпа в 19-ата, а в 31-вата удвои. В 43-тата Винисиус Жуниор пропусна втори наказателен удар за домакините, но пък секунди по-късно Джуд Белингам все пак заби третото попадение. В 82-рата Алваро Карерас довърши съперника с изключително изпълнение за 4:0.

По този начин мадридчани показаха, че се намират в отлична форма преди очакваното с интерес гостуване на Ливърпул на “Анфийлд” в Шампионската лига във вторник. Валенсия пък очаквано не успя да се противопостави, като логично се намира в зоната на изпадащите.

Срещата започна притеснително за "белите", след като Арда Гюлер усети болки и трябваше да получи медицинска помощ. Той все пак успя да се завърне в игра.

В 5-ата Мбапе пропусна първата възможност за Реал, а секунди след това Валверде отправи силен удар, който обаче излезе в аут. Скоро след това и Вини Жуниор принуди вратаря Агиресабала да спасява.

След около четвърт час игра се стигна до спорна ситуация в наказателното поле на гостите след центриране от корнер. "Кралете" искаха дузпа за поне две неща - игра с ръка на защитника Тарега и задържане на Мбапе. В крайна сметка - след консултация с ВАР - главният арбитър Матео Бускетс видя нарушение на правилата в случая с ръката и посочи бялата точка. Мбапе беше точен, а минутата вече беше 19-а.

Превъзходството на "лос меренгес" беше очевидно и вторият гол не се забави много. Той падна в 31-вата, като и този път точен беше Мбапе. Сега французинът вкара на празна врата след забележителна асистенция на Арда Гюлер.

В 43-тата Реал спечели още една дузпа - този път за нарушение срещу Алваро Карерас. Сега зад бялата точка застана Винисиус, но вратарят отрази удара му.

Минута по-късно обаче резултатът все пак набъбна на 3:0, след като никой не успя да спре Джуд Белингам.

Още на полувремето Алонсо смени Чуамени и Арда със Себайос и Камавинга. Не последва никаква промяна в случващото се на терена, тъй като играчите на Валенсия дори не успяваха да стигнат до наказателното поле на Тибо Куртоа.

В 62-рата Мбапе стреля опасно след отлична акция на Винисиус, но стражът спаси.

Едва след това - в 63-тата минута, гостите стигнаха до точен удар, дело на Андре Алмейда.

Последва нов скучен период в мача, след като всичко отдавна беше ясна. В 79-ата минута Винисиус Жуниор пак беше заменен, но този път не направи драма от това. На терена пък за първи минути през сезона се появи сънародникът му Ендрик.

Позаспалият "Бернабеу" стана на крака в 82-рата, за да аплодира изключително изпълнение на Алваро Карерас за 4:0.