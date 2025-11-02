Уникално съвпадение: През 2014 г. дербито на Пловдив пак е прекратено, пак на „Лаута“ и пак 41-ата минута (ВИДЕО)

Вчерашното пловдивско дерби беше второто в историята, което е прекратено. По ирония на съдбата и предишният случай по време на мач между Локомотив и Ботев отново беше на „Лаута“ и сериозният екшън избухна в 41-ата минута. И двата случая преди това има кратко прекъсване на играта заради хвърлени бомбички.

В своята рубрика ХИТ БЛИЦ колегите от агенцията припомнят за предишния случай, в който пловдивското дерби беше прекратено заради хвърлени предмети от прибуните.

И тогава, както и вчера (1:1), прекъсването идва при равен резултат. На 19 април 2014 г. още в третата минута съдията Георги Кабаков временно спира играта и прибира футболистите при резервните скамейки, тъй като феновете на „черно-белите“ възпламеняват огромен арсенал от бомбички, факли и димки. След петминутна пауза играта е подновена.

В 41-ата минута, при нулево равенство, идва нова канонада от трибуните. Този път Кабаков прибира двата отбора в съблекалните. Една от бомбичките пада в близост до защитника на Ботев Сърджан Лукин.

Половин час по-късно реферът, съдийският наблюдател Любе Спасов и делегатът на мача Стоян Велчев взимат решение да прекратят мача. Три дни по-късно (на 22 април) Спортно-техническата комисия към БФС дава на Ботев (Пловдив) служебна победа с 3:0.

„Черно-белите“ получават и друго наказание – три мача лишаване от домакинство. Санкцията е заменена с три срещи на „Лаута“ при закрити врати.

Допълнително съвпадение между вчерашното дерби и това от пролетта на 2014 г. е, че и двата мача бяха покрай големи християнски празници. Вчера православните българи отбелязаха Архангелова задушница, а преди 11 години двубоят между Локомотив и Ботев се игра на Велика събота – ден преди Великден.

Вчера лидерът на Локомотив (Пловдив) Димитър Илиев отиде до трибуна „Бесика“, за да опита да усмири феновете на „черно-белите“ и мачът да бъде доигран. Опитът му се оказа неуспешен. Преди 11 години по подобен начин приключи и разговорът на Мартин Камбуров с агитката. Тогавашната акция на ултрасите беше заради войната им със собственика Константин Динев. Сега също има напрежение между част от запалянковците и боса Христо Крушарски, но атаката от трибуните не беше заради това.

"Опитах да говоря с феновете, но те бяха категорични, че няма да се доиграе мачът. Казах го и на съдията. Нищо не съм знаел предварително, ако знаех, нямаше да отида при агитката. Опитах да говоря, но казаха, че няма да се доиграе срещата. Не е този начинът да се протестира срещу президента или срещу каквото и да било. Сега ще бъде наказан целият Локомотив като клуб, а не даден човек. Камъните бяха доста големи. Бомбите бяха много, както за футболистите на Ботев, така и за нас. Никой не иска да се прибере със спукана глава или с още по-тежки последствия на Великден. Това са празници все пак", обясни тогава Мартин Камбуров пред медиите.

19 април 2014 г., „А“ група, 34 кръг

ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) – БОТЕВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Локомотив (Пловдив): 23.Кирил Акалски, 30.Йордан Тодоров, 25.Ангел Грънчов, 33.Александър Тунчев, 6.Ангел Йошев, 22.Аласан Н'Дайе, 87.Диего Фераресо, 77.Здравко Лазаров (к) (14 - 9.Дани Кики), 91.Крис Гади, 11.Мартин Камбуров, 7.Спас Делев

Резерви: 12.Йордан Господинов, 9.Дани Кики, 20.Тижани Белаид, 3 Валери Георгиев, 18.Асен Георгиев, 28.Стелиос Илиадис, 45.Жозеф Мендес

Треньор: Александър Станков

Ботев (Пловдив): 1.Адам Стаховяк, 11.Йордан Христов (к), 4.Сърджан Лучин, 6.Александру Бенга, 14.Веселин Минев, 88.Георги Сърмов, 17.Абел Анисе, 7.Мариян Огнянов, 10.Вандер Виейра, 9.Юнес Хамза, 22.Ромарио Кортзорг

Резерви: 27.Илия Николов, 28.Филип Филипов, 24.Димитър Везалов, 16.Томаш Иршак, 8.Александру Куртеан, 15.Луис Педро, 19.Иван Цветков

Треньор: Станимир Стоилов

Стадион: "Локомотив", Пловдив

Съдия: Георги Кабаков

Жълти картони: Здравко Лазаров, Мартин Камбуров (Локомотив Пловдив)