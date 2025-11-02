Станимир Стоилов за свой футболист: Играе като аматьор!

Треньорът на Гьозтепе Станимир Стоилов говори след победата с 1:0 над Генчлербирлиги. Българският специалист беше доволен от успеха, но се изказа много критично за един от своите футболисти - Жуниор Олайтан. Мъри добави, че през зимата "жълто-червените" ще подобрят конкуренцията в състава с входящи трансфери.

"Това бяха важни три точки за нас. Тази победа беше ценна, след като загубихме две поредни гостувания. Можеше да затворим мача по-рано, ако бяхме вкарали втори и трети гол през второто полувреме. Не успяхме обаче да се възползваме от контраатаките, които създадохме през второто полувреме. Натискът на противника ни се засили към края на мача", започна Стоилов.

"Осъзнаваме, че трябва да подобрим състезателната атмосфера в отбора. Целта ни е да съберем максимален брой точки преди новата година. Правим всичко възможно и ще продължим да го правим".

"Имаме нужда от креативни играчи. Ще направим всичко възможно, за да вземем футболист като Ромуло (б.а продаден през лятото на РБ Лайпциг за 20+5 млн. евро) през зимата. Трябва да направим промени, които ще засилят конкуренцията. Трябва да работим много усилено, за да намерим тези играчи. Конкурентната среда е от голямо значение. Ако не се осигури конкурентна среда, някои играчи влизат в излишна зона на комфорт. Играчите започват да се чувстват удобно. Няма да позволя подобно нещо", коментира още българския специалист.

Стоилов се изказа много критично за формата на един от новите футболисти в отбора Жуниор Олайтан. Бенинецът влезе като резерва при победата над Генчлербирлиги. "Той е играч, към който имаме големи очаквания. От момента, в който влезе в мача, той играеше като аматьор. Трябва да променя това възможно най-скоро. Защото този проблем всъщност започна по-рано. Той даде приоритет на националния отбор пред Гьозтепе. Ако погледнете, преди 1,5-2 месеца той играеше на много високо ниво. Трябва да реша това възможно най-скоро, няма друг начин".