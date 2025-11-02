

След четири поредни шампионатни поражения, Ливърпул най-накрая зарадва феновете си с победа. Тимът на Арне Слот сложи край на негативната поредица, след като надви Астън Вила у дома с 2:0 в двубой от десетия кръг на Висшата лига.

С успеха „червените“ се изкачиха до третото място в класирането, макар все още да изостават на седем точки от лидера Арсенал.

В края на първата част Емилиано Мартинес сбърка при изчистването на топката, а Мохамед Салах не пропусна да накаже грешката му. С попадението египтянинът вече има 250 гола с екипа на Ливърпул – забележителен рекорд за клуба. В 58-ата минута завърналият се след контузия Райън Гравенберх се разписа за 2:0, с което на практика реши изхода на срещата.

Въпреки победата, пред Слот и неговия тим предстои сериозно изпитание – след броени дни Ливърпул приема Реал Мадрид в сблъсък от Шампионската лига, който ще бъде истински тест за възраждането на шампиона.