Легенда на ЦСКА: Твърде рано е да говорим за почерк на Янев

Легенда на ЦСКА: Твърде рано е да говорим за почерк на Янев

2 Ноември, 2025

Единственото, което мога да очаквам, е победа за ЦСКА

Легенда на ЦСКА: Твърде рано е да говорим за почерк на Янев - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов разкри пред „Мач Телеграф“ своите очаквания за срещата на „червените“ с Монтана. Той е на мнение, че на „Огоста“ има качествени футболисти, но класата е на страната на „армейците“. Никодимов сподели, че е очаквал и по-изразителна победа за момчетата на Христо Янев в срещата със Севлиево за Купата на България, но в крайна сметка е най-важно, че се е стигнало до краен успех.

„Единственото, което мога да очаквам, е победа за ЦСКА. В Монтана има качествени футболисти, но класата би трябвало да е на страната на „червените“. Дано успеят да се наложат. За съжаление, очаквах по-изразителна победа срещу Севлиево, но това не се случи. Важното е, че се продължи напред, но определено можеше и с още по-добър резултат да си тръгнем. На този етап е най-важно да се печели във всяка една среща. Всичко друго не би устройвало абсолютно никого в ЦСКА. Още е твърде рано да се говори за почерк на Христо Янев. Много малко време е минало, откакто той пое отбора. Той е много кадърен и млад специалист и наистина му стискам палци да успее начело на тима. Дано и футболистите по-бързо свикнат с неговата философия. Важно е сега да се спечели срещу Монтана, за да могат да влязат с добро настроение в дербито с Левски. Знаем, че в срещите между „червени“ и „сини“ всичко се случва. През годините е имало много случаи, когато един от двата тима е в малко по-слаба форма, но успява да спечели именно в дербито и след това да се вдигне. Да, вече е време да се мисли за селекцията през зимата. Дано този път да се вземат точните футболисти, които да имат нивото и класата за ЦСКА“, заяви легендата на „армейците“.


