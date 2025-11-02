Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар се завърна, но не успя да помогне на Сантос за победа

Неймар се завърна, но не успя да помогне на Сантос за победа

2 Ноември, 2025 08:15 373 0

  • неймар-
  • сантош-
  • футбол-
  • форталеза

Двубоят приключи при резултат 1:1

Неймар се завърна, но не успя да помогне на Сантос за победа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар се завърна в игра след месец и половина отсъствие заради контузия в бедрото, но присъствието му не се оказа достатъчно, за да донесе победа на Сантос срещу Форталеза в мач от 31-ия кръг на бразилското първенство. Двубоят приключи при резултат 1:1.

Звездата на домакините за последно беше на терена на 14 септември в срещата с Атлетико Минейро, която също завърши наравно. В събота вечер той се появи в игра в 67-ата минута, когато Сантос вече изоставаше след гол на Адам Барейро от 35-ата минута. Седем минути по-късно Барейро отново прати топката в мрежата, но този път попадението беше отменено заради засада.

Сантос достигна до равенството в 74-ата минута, когато Бруно Пашеко си отбеляза автогол.

Със спечелената точка тимът на Неймар вече има 33 пункта и заема 16-ото място и има само две аванс пред първия под чертата Витория, докато Форталеза остава 18-и с 28 точки. До края на сезона в Бразилия остават още седем кръга.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ