Неймар се завърна, но не успя да помогне на Сантос за победа

Неймар се завърна в игра след месец и половина отсъствие заради контузия в бедрото, но присъствието му не се оказа достатъчно, за да донесе победа на Сантос срещу Форталеза в мач от 31-ия кръг на бразилското първенство. Двубоят приключи при резултат 1:1.

Звездата на домакините за последно беше на терена на 14 септември в срещата с Атлетико Минейро, която също завърши наравно. В събота вечер той се появи в игра в 67-ата минута, когато Сантос вече изоставаше след гол на Адам Барейро от 35-ата минута. Седем минути по-късно Барейро отново прати топката в мрежата, но този път попадението беше отменено заради засада.

O GOL DE EMPATE! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/cUqM7crYbC — Santos FC (@SantosFC) November 1, 2025

Сантос достигна до равенството в 74-ата минута, когато Бруно Пашеко си отбеляза автогол.

Със спечелената точка тимът на Неймар вече има 33 пункта и заема 16-ото място и има само две аванс пред първия под чертата Витория, докато Форталеза остава 18-и с 28 точки. До края на сезона в Бразилия остават още седем кръга.