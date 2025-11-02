Новини
Спорт »
Световен футбол »
Веласкес счупи рекорд в Левски

2 Ноември, 2025 08:59 1 077 0

  • хулио веласкес-
  • левски-
  • футбол

До момента най-силната поредица за испанеца беше четири последователни успеха, записани отново със „сините“, но в началото на сезона

Веласкес счупи рекорд в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски записа пет поредни победи във всички турнири под ръководството на Хулио Веласкес. Серията е рекордна за кариерата на 44-годишния специалист.

До момента най-силната поредица за испанеца беше четири последователни успеха, записани отново със „сините“, но в началото на сезона.

Ако Левски спечели днешното си гостуване на Арда в Кърджали от 15:15 часа, серията на Веласкес ще набъбне на 6 поредни победи.

Това означава, че на 8 ноември треньорът на „сините“ може да достигне до любимата на левскарите цифра 7, ако запише успех във вечното дерби срещу ЦСКА.


