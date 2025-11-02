Веласкес счупи рекорд в Левски

Левски записа пет поредни победи във всички турнири под ръководството на Хулио Веласкес. Серията е рекордна за кариерата на 44-годишния специалист.

До момента най-силната поредица за испанеца беше четири последователни успеха, записани отново със „сините“, но в началото на сезона.

Ако Левски спечели днешното си гостуване на Арда в Кърджали от 15:15 часа, серията на Веласкес ще набъбне на 6 поредни победи.

Това означава, че на 8 ноември треньорът на „сините“ може да достигне до любимата на левскарите цифра 7, ако запише успех във вечното дерби срещу ЦСКА.